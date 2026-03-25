Mientras la NASA continúa avanzando con sus planes para regresar a la Luna, incluyendo una futura base y la misión Artemis II, otro tema comienza a generar interés: el seguimiento constante de los asteroides que pasan cerca de la Tierra. Según información reciente de la agencia espacial, hacia finales de 2025 ya se habían detectado más de 40,000 objetos clasificados como Asteroides Próximos a la Tierra (NEA). Estos cuerpos son restos rocosos que se formaron hace miles de millones de años, cuando nació el Sistema Solar.

Aunque la mayoría de estos asteroides se encuentra en el cinturón entre Marte y Júpiter, algunos tienen trayectorias que los acercan a nuestro planeta. Por esta razón, los científicos los monitorean de forma permanente para conocer sus movimientos y descartar posibles riesgos.

Para este miércoles 25 de marzo de 2026, la NASA identificó cinco asteroides que realizarán aproximaciones cercanas a la Tierra. El más próximo es el 2026 FM3, un objeto del tamaño de un automóvil (4.5 metros) que pasará a tan solo 238,000 kilómetros, una distancia incluso menor a la que nos separa de la Luna. Le siguen el 2026 FB5 y el 2026 FG4, ambos con dimensiones similares a las de un autobús (entre 6 y 7 metros), ubicados a 490,000 y 1.7 millones de kilómetros respectivamente.

Estos objetos forman parte de los más de 40,000 asteroides cercanos identificados por la agencia. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

En la lista también destacan el 2026 EP3, el más grande del grupo con unos 22 metros de diámetro (equivalente a un avión), que se aproximará a 3.1 millones de kilómetros, y el 2025 SP20, que cerrará el desfile espacial a una distancia mayor de 7.1 millones de kilómetros de nuestro planeta.

A pesar de estas trayectorias, la agencia espacial confirma que ninguno de estos cuerpos representa una amenaza para la seguridad terrestre.

Quienes deseen seguir estos objetos en tiempo real pueden hacerlo a través de la herramienta interactiva de la NASA llamada Eyes on the Solar System, plataforma que permite visualizar en 3D la posición de la Tierra, los asteroides cercanos y distintas misiones espaciales con datos actualizados.

Aunque algunos pasarán a distancias relativamente cortas, los científicos aseguran que no representan peligro. (Foto referencial: N. Bartmann / EUROPEAN SPACE AGENCY / AFP)

Cabe agregar que, a pesar de la cercanía de algunos de estos cuerpos, la NASA asegura que no representan una amenaza.

A pesar de la cercanía de estos cuerpos, la NASA asegura que no representan un peligro. De hecho, incluso considerando todos los asteroides conocidos, su masa total es menor que la de la Luna y ninguno de los más de 40,000 NEA identificados supone una amenaza para la Tierra en el futuro cercano.

¿Representa un peligro el impacto de un meteorito? Qué dice la ciencia

Si un meteorito cayera en la Tierra puede ser peligroso, pero la mayoría de las veces no lo es. Según La Voz de Galicia, la razón es que casi todos los objetos que llegan desde el espacio se desintegran al entrar en la atmósfera debido al calor y la fricción, por lo que solo pequeños fragmentos logran llegar al suelo.

Cuando un meteorito pequeño cae a la superficie, normalmente solo provoca un pequeño cráter o daños muy limitados y en muchos casos ocurre en el mar o en zonas deshabitadas; sin embargo, si el objeto es grande (de varios metros o más) podría generar una fuerte explosión o daños en una región, como ha ocurrido en algunos eventos registrados por científicos.

En general, los impactos peligrosos son extremadamente raros y agencias espaciales como la NASA y otras organizaciones monitorean constantemente los objetos cercanos a la Tierra para detectar cualquier posible amenaza con anticipación.

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