Hoy miércoles 12 de agosto, se desarrollará uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: el eclipse solar total. En España, las Islas Baleares se encuentran entre los territorios privilegiados para observar el histórico evento, que se apreciará en los distintos puntos del archipiélago mediterráneo.

El eclipse solar total se seguirá desde las cuatro principales islas de Baleares: Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. La experiencia será especialmente llamativa debido a que la Luna se desplazará frente al Sol y ocultará su disco de manera progresiva, provocando un cambio notable en las condiciones de iluminación durante el momento de mayor cobertura.

A continuación te compartimos los horarios (de inicio, máximo y finalización) y dónde ver el eclipse solar total en Baleares, uno de los eventos más importantes del siglo.

Horarios y canales para ver el eclipse solar total en España que se realizará este miércoles 12 de agosto. FOTO: EFE/ Cabalar. / Cabalar

¿A qué hora es el eclipse solar en Baleares?

Baleares es uno de los lugares en España donde se podrá ver el eclipse solar en su totalidad. Tienes que buscar puntos altos para visualizar este fenómeno geofísico que en Mallorca durará más de un minuto en su totalidad.

Isla Inicio del eclipse Totalidad del eclipse / Tiempo de duración Final del eclipse Menorca 19:38 horas 20:30 horas (1 minuto aprox.) 20:43 horas Mallorca 19:38 horas 20:30 horas (1 min 25 s aprox.) 20:43 horas Ibiza 19:38 horas 20:32 horas (1 min 06 s aprox.) 20:48 horas Formentera 19:39 horas 20:33 hora (25 segundos aprox.) 20:50 horas

¿A qué hora y dónde ver el eclipse solar en Menorca?

En Menorca, el eclipse solar empezará a las 19:38 horas y la totalidad iniciará entre las 20:30 horas y las 20:31 horas, con una duración de un minuto aproximadamente. El fenómeno geofísico finalizará a las 21:22 horas.

Uno de los lugares para visualizar el eclipse solar es el faro de Favàritx, Punta Nati, Monte Toro y el Cap d’Artrutx.

¿A qué hora y dónde ver el eclipse solar en Mallorca?

En Mallorca, el eclipse solar iniciará a las 19:38 horas y su totalidad empezará a las 20:30 horas, teniendo una duración de 1 min 25 s aproximadamente, siendo uno de los tiempos más largos del sur de España. Finalizará a las 21:22 horas.

Los mejores lugares para apreciar este evento geofísico en Mallorca son los siguientes:

Sa Foradada

Cap de Formentor

Torre de Albercutx

Calviá

Paseo marítimo de Palma

¿A qué hora y dónde ver el eclipse solar en Ibiza?

En Ibiza, el eclipse solar iniciará a las 19:38 horas y su totalidad empezará a las 20:32 horas, teniendo una duración de 1 min 06 aproximadamente. Finalizará a las 20:48 horas.

Los mejores lugares para apreciar este evento geofísico en Ibiza son los siguientes:

Es Vedrà

La Cala d’Hort

Punta Galera

La Cala Salada

El pueblo de Sant Antoni de Portmany.

¿A qué hora y dónde ver el eclipse solar en Formentera?

En Formentera, el eclipse solar iniciará a las 19:39 horas y su totalidad empezará a las 20:33 horas; tendrá una duración de 30 segundos. Terminará a las 20:47 horas y a las 20:50 será la puesta del sol.

Los mejores lugares para apreciar este evento geofísico en Formentera son los siguientes:

Cap. de Barbaria

La Cala Saona

La Punta Rasa

¿Qué canal de TV transmitirá EN DIRECTO el eclipse solar total en España?

El eclipse solar total se podrá ver EN DIRECTO por La 1 de TVE, medio que realizará una cobertura especial, reportajes y conexiones desde distintos puntos. Por streaming, sigue este hecho histórico por RTVE Play y https://www.nasa.gov/live .

NASA transmitirá en vivo el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 desde las 1:15 p. m. EDT. La señal podrá seguirse a través de NASA+, NASA Live, YouTube, Netflix, X y Amazon Prime. En España, la emisión comenzará a las 7:15 p. m., mientras que la totalidad llegará a León a las 8:28 p. m., Zaragoza a las 8:29 p. m. y Valencia a las 8:32 p. m. En Estados Unidos el eclipse será parcial, pero la transmisión permitirá seguir la fase total desde otros lugares de la trayectoria. (VIDEO: NASA / YouTube)