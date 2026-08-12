Valencia vivirá hoy uno de los espectáculos astronómicos más excepcionales de las últimas décadas: un eclipse solar total al atardecer . Durante apenas un minuto, la Luna cubrirá por completo la fotosfera del Sol y dejará visible su corona, siempre que el cielo y el horizonte occidental acompañen.

La clave no es solo saber a qué hora empieza. En una ciudad donde el astro estará muy bajo sobre el horizonte, elegir bien el lugar desde el que se mira puede marcar la diferencia entre ver la totalidad o perderla detrás de un edificio, una arboleda o una nube.

¿A qué hora empieza el eclipse solar total en Valencia?

El eclipse parcial comenzará en Valencia a las 19:38 horas de este miércoles 12 de agosto . A partir de ese instante, el borde lunar empezará a avanzar sobre el disco solar, en una fase progresiva que exigirá protección ocular homologada.

El momento decisivo llegará a las 20:32 horas, cuando comenzará la totalidad: la Luna se alineará entre la Tierra y el Sol y bloqueará por completo la luz directa de la fotosfera. La duración prevista en la ciudad será inferior a un minuto y concluirá aproximadamente a las 20:33 horas. El eclipse finalizará cerca de las 20:58 horas, prácticamente al coincidir con la puesta de Sol .

Fase del eclipse solar en Valencia Hora prevista Inicio del eclipse parcial 19:38 h Inicio de la totalidad 20:32 h Máximo del eclipse Entre 20:32 y 20:33 h Fin de la totalidad 20:33 h Final del fenómeno visible Cerca de las 20:58 h

No conviene llegar con lo justo. Lo recomendable es estar instalado en el punto de observación antes de las 19:00 horas, con una vista despejada hacia el oeste y sin obstáculos en el campo visual. En astronomía observacional, unos pocos grados de altura solar pueden decidirlo todo.

Dónde ver el eclipse EN VIVO en Valencia

El punto oficial de observación en la ciudad será la Playa de la Malvarrosa, en el tramo comprendido entre la calle Séquia de la Cadena y la posta Cabanyal número 3. Su gran ventaja es el horizonte marítimo abierto hacia el oeste, crucial porque el Sol estará muy cerca de ocultarse durante la fase total.

También se han señalado como alternativas oficiales la playa de Puçol y el Pico del Remedio, en Utiel. Para quienes permanezcan en Valencia capital, el litoral ofrece una perspectiva especialmente favorable: menos edificios, menor interferencia visual y una línea de horizonte más limpia para seguir la inmersión del Sol en el crepúsculo.

La observación debe planificarse con anticipación. La Devesa permanecerá cerrada durante el 12 de agosto y la CV-500 tendrá restricciones de circulación desde las 18:00 horas , salvo excepciones indicadas por la organización. En cambio, se reforzará el transporte público hacia las zonas costeras.

Qué ocurrirá durante la totalidad del eclipse

Un eclipse solar total no consiste simplemente en “ver cómo se apaga el Sol”. Es un fenómeno de geometría celeste en el que el observador entra en la umbra, la sombra central proyectada por la Luna sobre la superficie terrestre. Fuera de esa estrecha franja, la experiencia será parcial: habrá reducción de luz, pero no oscuridad total ni corona solar visible.

Durante la totalidad, el cielo adquirirá una apariencia crepuscular, la temperatura puede descender ligeramente y algunas aves e insectos podrían modificar su comportamiento ante el cambio repentino de luminosidad. El evento permite observar la corona solar, la atmósfera externa del Sol, como una estructura blanquecina y tenue alrededor del disco lunar.

Valencia forma parte de la franja de totalidad del eclipse del 12 de agosto, un recorrido que atravesará la península ibérica de oeste a este. El Instituto Geográfico Nacional advierte que España se encuentra al final de la trayectoria de sombra, por lo que el fenómeno ocurrirá con el Sol muy bajo y obligará a buscar una visión libre hacia el oeste.

Cómo mirar el eclipse de forma segura

Nunca mires al Sol directamente durante las fases parciales, incluso cuando parezca que la luz ya es débil. Las gafas de sol convencionales, radiografías, cristales ahumados o filtros caseros no protegen frente a la radiación solar y pueden provocar lesiones oculares graves.

Utiliza únicamente gafas certificadas con norma ISO 12312-2, sin arañazos, perforaciones ni dobleces. Si vas a grabar con móvil, cámara, prismáticos o telescopio, el filtro solar específico debe colocarse delante de la óptica, nunca detrás.

Solo durante la totalidad completa —cuando no quede ningún fragmento brillante de fotosfera visible— es posible retirar brevemente las gafas para observar la corona solar. En cuanto reaparezca el primer destello solar, conocido como “anillo de diamante”, hay que volver a colocarlas de inmediato.

Un minuto que no conviene perderse

El eclipse total de Sol de hoy será breve, pero su impacto visual puede ser memorable. No habrá tiempo para improvisar: revisa el pronóstico meteorológico, llega temprano, lleva agua, protege tus ojos y prioriza un horizonte occidental totalmente despejado.

Valencia tiene una condición privilegiada para seguir el fenómeno en vivo, especialmente desde la Malvarrosa. A las 20:32 horas, mira al cielo con preparación: durante menos de un minuto , el día se convertirá en crepúsculo y la corona solar tomará el protagonismo.

NASA transmitirá en vivo el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 desde las 1:15 p. m. EDT. La señal podrá seguirse a través de NASA+, NASA Live, YouTube, Netflix, X y Amazon Prime. En España, la emisión comenzará a las 7:15 p. m., mientras que la totalidad llegará a León a las 8:28 p. m., Zaragoza a las 8:29 p. m. y Valencia a las 8:32 p. m. En Estados Unidos el eclipse será parcial, pero la transmisión permitirá seguir la fase total desde otros lugares de la trayectoria. (VIDEO: NASA / YouTube)