El eclipse lunar parcial de este viernes 28 de agosto será visible desde toda España durante la madrugada , aunque la Luna se pondrá antes de que finalice el fenómeno en varias zonas del centro y este peninsular. El momento más esperado llegará a las 06:12 horas, cuando la sombra de la Tierra cubrirá gran parte del disco lunar y podrá darle un aspecto rojizo o cobrizo, similar al de una llamada “Luna de Sangre”.

¿A qué hora inicia el eclipse lunar parcial?

El evento astronómico comienza de forma sutil durante la madrugada del viernes 28 de agosto. La primera etapa será la fase penumbral: la Luna entra en la zona exterior de la sombra terrestre, por lo que el oscurecimiento puede ser difícil de apreciar a simple vista.

La fase verdaderamente llamativa será la parcial, cuando la Luna empezará a ingresar en la umbra, es decir, la parte más oscura de la sombra proyectada por la Tierra. En ese momento se verá un “mordisco” oscuro avanzando sobre el disco lunar.

Fase del eclipse Hora en España peninsular y Baleares Inicio de la fase penumbral 03:23 h Inicio de la fase parcial 04:33 h Máximo del eclipse 06:12 h Fin teórico de la fase parcial 07:52 h Fin de la fase penumbral 09:01 h

El máximo ocurrirá a las 06:12 horas, cuando cerca del 96% de la superficie visible de la Luna estará dentro de la sombra umbral terrestre . Aun así, no será un eclipse total: una pequeña franja del satélite seguirá iluminada por el Sol, razón por la que técnicamente se clasifica como eclipse parcial.

Revisa el mapa de visibilidad y dónde se verá el eclipse lunar parcial que se realizará entre el 27 y 28 de agosto. Un evento importante para la astronomía. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

Horario del eclipse en Madrid y Barcelona

Madrid y Barcelona podrán observar sin problemas el inicio de la fase parcial y el momento de máximo oscurecimiento. Sin embargo, en ambas ciudades la Luna estará ya muy baja sobre el horizonte oeste-suroeste y se ocultará antes de que termine la fase parcial.

Ciudad Inicio parcial Máximo Puesta de la Luna Altura de la Luna en el máximo Madrid 04:33 h 06:12 h 07:46 h 15,3° Barcelona 04:33 h 06:12 h 07:21 h 10,9°

En Madrid, la Luna se pondrá aproximadamente a las 07:46 horas, apenas unos minutos antes del final teórico de la fase parcial. En Barcelona, desaparecerá antes, alrededor de las 07:21 horas, por lo que conviene priorizar la observación entre las 04:30 y las 06:30 horas.

La recomendación es no esperar únicamente al máximo. Desde las 04:33 horas ya será posible apreciar cómo la sombra oscura de la Tierra cubre progresivamente la Luna, con un cambio visual cada vez más evidente hasta el amanecer.

¿Dónde ver el eclipse lunar parcial en España?

El eclipse podrá verse desde todo el territorio español siempre que el cielo esté despejado y la Luna permanezca sobre el horizonte. El Instituto Geográfico Nacional confirma que la fase parcial será visible desde toda España antes de la puesta lunar. No obstante, las condiciones cambian según la ubicación.

Las zonas con mejor perspectiva serán las Islas Canarias, Galicia, Andalucía occidental y otras áreas del oeste peninsular. Allí la Luna estará más alta o permanecerá visible durante más tiempo, lo que permitirá seguir una mayor parte de la fase parcial.

En Madrid, Barcelona, Valencia, Palma y buena parte del este de España, el principal obstáculo será la cercanía del amanecer y la baja altura de la Luna. Por ello, el mejor lugar de observación será un punto con el horizonte oeste-suroeste completamente despejado: una azotea alta, un mirador, una playa, una explanada o una zona elevada sin edificios, árboles ni montañas delante.

No hace falta alejarse obligatoriamente de la ciudad. A diferencia de una lluvia de estrellas, la Luna eclipsada sigue siendo un objeto brillante; lo decisivo será evitar nubes, bruma y obstáculos en el horizonte.

¿Por qué se habla de “Luna de Sangre”?

El nombre “Luna de Sangre” se utiliza habitualmente para los eclipses lunares totales, cuando el disco lunar entra por completo en la umbra terrestre y adquiere tonos rojizos. En este caso, el eclipse será parcial, pero muy profundo: la mayor parte de la Luna quedará sombreada y podría adquirir una tonalidad rojo oscuro, naranja o cobriza.

Este color aparece porque la atmósfera de la Tierra filtra la luz solar. Las tonalidades azules se dispersan con mayor facilidad, mientras que parte de la luz roja y anaranjada se desvía hacia la sombra terrestre e ilumina tenuemente la superficie lunar. Es el mismo efecto óptico que tiñe de rojo muchos amaneceres y atardeceres.

La intensidad del color no está garantizada. Factores como la transparencia de la atmósfera, el polvo, el humo, la humedad y la luz del amanecer pueden hacer que la Luna se vea más rojiza, parda o simplemente oscura.

¿Cómo observar el eclipse lunar de forma segura?

Un eclipse lunar puede mirarse directamente y no exige gafas especiales ni filtros solares. Las gafas para eclipses solares no son necesarias y, de hecho, oscurecerían demasiado la imagen de la Luna.

Para aprovechar mejor la observación:

Busca un lugar con visibilidad hacia el oeste-suroeste.

Llega antes de las 04:30 horas para ubicar la Luna con tranquilidad.

Usa prismáticos si quieres distinguir mejor el borde de la sombra.

Lleva trípode si planeas fotografiar el fenómeno con móvil o cámara.

Revisa el pronóstico de nubes y niebla antes de salir.

El eclipse lunar parcial del 28 de agosto será una oportunidad especial para ver una Luna casi completamente sumergida en la sombra de la Tierra. En Madrid y Barcelona , el mejor momento será poco antes y durante el máximo de las 06:12 horas, cuando el satélite ofrecerá su imagen más oscura y potencialmente rojiza.