El cometa interestelar que se dirige hacia el interior del sistema solar es mucho más grande de lo que los astrónomos habían estimado inicialmente. Así lo aseguró el astrofísico de Harvard Avi Loeb, quien explicó que el objeto, conocido como 3I/ATLAS, podría pesar más de 33 mil millones de toneladas.

En un artículo publicado en su blog, Loeb detalló que llegó a esta conclusión tras analizar la trayectoria del cometa y comparar la velocidad de expulsión de material desde su superficie con datos captados por el Telescopio Espacial James Webb el pasado 6 de agosto.

Según sus cálculos, el núcleo del cometa tendría un diámetro superior a las 3,1 millas (unos 5 kilómetros), lo que lo convierte en el más grande de los tres objetos interestelares que se han detectado hasta ahora.

Según Avi Loeb, el objeto pesa más de 33 mil millones de toneladas y tiene un núcleo de al menos 5 kilómetros de diámetro. (Foto: @NOIRLabAstroES / X)

El experto indicó que el 3I/ATLAS está compuesto principalmente de dióxido de carbono, con una gran cantidad de este gas presente en su coma (la atmósfera difusa que rodea al núcleo), además de hielo de agua en su interior.

El cometa fue descubierto en julio gracias a los datos del sistema ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), un programa de detección temprana de asteroides financiado por la NASA y operado desde Río Hurtado, Chile.

Procedente del espacio interestelar, el cometa fue visto atravesando el sistema solar desde la dirección de la constelación de Sagitario, según informó la agencia espacial estadounidense.

El 3I/ATLAS fue detectado en julio por el sistema ATLAS en Chile. (Foto: NASA/ESA)

Aunque no representa ningún peligro para la Tierra, los astrónomos prevén que el cometa se acercará a su punto más cercano al Sol a finales de octubre de 2025, volviéndose potencialmente visible para los telescopios terrestres de nuevo a principios de diciembre.

Tras realizar su paso cerca del Sol (el perihelio), su velocidad hiperbólica lo expulsará del sistema solar permanente para que nunca regrese.

Imágenes recientes captadas desde Marte por la sonda ExoMars TGO mostraron su vista más cercana hasta ahora del cometa mientras pasaba a gran velocidad. Además, se observó un tono verde en la coma del cometa, visualizado durante un eclipse lunar, lo cual intriga debido a que los compuestos usuales que generan ese brillo no parecen presentes en grandes cantidades.

La NASA ha confirmado que el 3I/ATLAS no representa ningún peligro para la humanidad. (Foto: NASA / JPL-Caltech)

Trayectoria del 3I/ATLAS

Esto es lo que debes saber sobre la trayectoria del cometa 3I/ATLAS:

Origen: El cometa proviene de fuera de nuestro Sistema Solar, viajando desde el espacio interestelar en una órbita hiperbólica (no cerrada).

Velocidad récord: Ingresó a una velocidad extremadamente alta (cerca de 58 km/s, lo que es equivalente a 208,800 km/h), convirtiéndose en el objeto interestelar más rápido conocido.

Aproximación Solar: Hará su máximo acercamiento al Sol (perihelio) a finales de octubre de 2025, pasando a una distancia entre las órbitas de la Tierra y Marte.

Destino final: Tras rodear el Sol, su alta velocidad lo expulsará del Sistema Solar para siempre, regresando al espacio interestelar.

Los astrónomos prevén que el cometa se acercará a su punto más cercano al Sol a finales de octubre de 2025. (Foto: NASA/ JPL-Caltech)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí