Ocultos en el espacio se pueden hallar varios misteriosos objetos. La mayoría son inofensivos para la vida en la Tierra, como 3I/ATLAS, el intrigante cometa que ha llegado a nuestro sistema solar desde el espacio interestelar y a diario sorprende a los científicos con su comportamiento y características inusuales. Sin embargo, hay algunos objetos que potencialmente sí pueden ser un peligro para nuestro mundo, encendiendo las alarmas en la comunidad especializada. Tal es el caso de un asteroide que si bien no impactará directamente contra la Tierra, sí podría colisionar contra la Luna.

2024 YR4, el primero en activar el protocolo de defensa planetaria

A inicios del año, un asteroide saltó a las primeras planas al convertirse en el primero en activar el protocolo de defensa planetaria de Naciones Unidas. Se trata de 2024 YR4, un cuerpo celeste de entre 174 y 220 pies (53 y 67 metros) de diámetro, dimensiones suficientes para causar destrucción en ciudades terrestres.

En un inicio sus probabilidades de impacto con la Tierra llegaron a 3.1% y el asteroide alcanzó el nivel 3 en la escala de Torino, lo que motivó que todos los telescopios del planeta le siguieran el rastro como primera medida de defensa planetaria. De inmediato, se especuló sobre todas las formas en las que la NASA y otras agencias espaciales podrían evitar un impacto. Las soluciones apuntaron al desvío del asteroide como ocurrió con la misión Dimorfos en 2022, e incluso se contempló una opción nuclear a lo Armageddon. Afortunadamente, lejos de aumentar el riesgo de impacto, este disminuyó.

¿La Luna en peligro?: consecuencias de una posible colisión

Los cálculos actuales indican que el 22 de diciembre de 2032, el asteroide 2024 YR4 tiene un 4% de probabilidades de impactar contra la Luna. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Copilot)

Sin embargo, el asteroide 2024 YR4 todavía puede ser peligroso para los humanos. Y es que la gigantesca roca cósmica podría impactar contra la Luna. De acuerdo con las observaciones del Telescopio Espacial James Webb de la NASA hay un 4% de probabilidades de que el asteroide colisione con el satélite natural de la Tierra el 22 de diciembre de 2032.

Hasta el momento, los investigadores calculan que de colisionar 2024 YR4 contra la Luna, se liberaría 6.5 MT de energía y se produciría un cráter de aproximadamente un kilómetro de diámetro. El problema es que se levantaría capas de polvo y pequeñas piedras de la superficie lunar. La propagación de este material eyectado podría interferir con los sistemas de comunicación y navegación. Es así que este material supondría un riesgo para satélites artificiales, estaciones espaciales, futuras misiones y los propios astronautas.

En 2028, el asteroide volverá a aparecer en los radares de la Tierra, lo que permitirá a los astrofísicos confirmar o descartar un posible impacto en la Luna.

Cómo defender la Luna del asteroide 2024 YR4: desvío u opción nuclear

Hasta que se pueda determinar el riesgo real, los investigadores buscan métodos para proteger a la Luna de un eventual choque contra 2024 YR4.

Una de las primeras opciones es desviar al asteroide. Sin embargo, esta no es una posibilidad ajena a los riesgos. Si bien la NASA ya pudo desviar con éxito un asteroide en 2022, un solo error de cálculo puede terminar enviando a 2024 YR4 contra la Tierra. Una de las lecciones que dejó la misión DART es que es mejor hacer impactos pequeños en un asteroide para desviarlo, pero se requiere información exacta sobre el cuerpo celeste.

La NASA explora las probabilidades de impacto del asteroide 2024 YR4 con la Luna. (Foto: NASA/JPL Center for Near-Earth Object Studies)

Otra opción, que parece inspirada en la película Armageddon, es la opción nuclear. Ello implicaría utilizar un artefacto explosivo para destruir a 2024 YR4 antes de que alcance la Luna. Si bien ya se hizo una prueba en laboratorio, no hay experiencia real en el espacio. La precisión también es clave en este escenario. Si la explosión no es lo suficientemente fuerte, podría crear un campo de escombros, que es justamente lo que se quiere evitar.

Los astrofísicos tienen todavía unos cuantos años para evaluar cuál es la mejor opción para proteger la Luna y aunque las alertas se hayan elevado por ese 4% de probabilidad de impacto, todavía hay un 96% de probabilidades de que el asteroide siga su rumbo sin afectar a nuestro satélite.