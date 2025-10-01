Todos los meses la Luna nos ofrece una magnífica vista desde la Tierra. En su fase de Luna Llena se puede apreciar en todo su esplendor como ilumina las noches. Algunas veces, sin embargo, nuestro satélite nos sorprende con una apariencia mucho más grande de lo normal. Se trata de lo que se conoce popularmente como “superluna”, un término no científico, acuñado para describir a la Luna cuando por su proximidad a nuestro planeta, se ve más grande y más brillante de lo habitual.

Cuándo ocurrirá la siguiente superluna

La próxima superluna está a la vuelta de la esquina. La Luna brillará en su máximo esplendor el lunes 6 o martes 7 de octubre dependiendo de la diferencia horaria. Aunque las lunas llenas de noviembre y diciembre también serán consideradas superlunas, la de octubre será la más grande y brillante del año.

A qué hora se verá la superluna de octubre

Estos son los horarios de la Superluna de octubre.

Eastern Time (EDT): 6 de octubre a las 11:48 pm

Pacific Time (PDT): 6 de octubre a las 8:48 pm

Central Time: 6 de octubre a las 10:48 pm

UTC: 7 de octubre a las 3:48 am

Si bien no será roja como una Luna de Sangre (propia de los eclipses lunares), la superluna de octubre tendrá tonalidades naranjas. (Foto: Rinateus/iStock)

Luna de la Cosecha

Este año, la Luna Llena de octubre recibe el nombre de la Luna de la Cosecha. El origen de este apelativo se remonta a los pueblos originarios de América del Norte. La Luna Llena más cercana al equinoccio se conoce como la Luna de la Cosecha porque coincide con la época de la cosecha en la agricultura.

El color de la superluna

La superluna de octubre presenta una característica que la hace especial. Al salir cerca del horizonte, debido a la refracción de la luz en la atmósfera terrestre, la Luna tendrá un color naranja o ámbar. Sin embargo, no será una Luna de Sangre que se produce cuando hay eclipses.

Superluna opacará una lluvia de meteoros

Cuando la Luna se encuentre en su fase de Luna Llena tres lluvias de estrellas fugaces serán visibles desde la Tierra.

Entre el 6 y el 10 de octubre la lluvia de estrellas Dracónidas estará activa. Su pico máximo será entre el 7 y el 8 de octubre, solo un par de días después de la superluna, por lo que la visibilidad de sus meteoros estará comprometida.

Este año, la visibilidad de las Dracónidas se verá comprometida por el resplandor de la superluna. (Foto: UWO Meteor Physics Group a través de NASA).

Las otras lluvias de estrellas que estarán activas durante la Luna Llena de octubre son las Oriónidas y las Táuridas del Sur. Sin embargo, el apogeo de las Oriónidas será todavía el 22 de octubre, muy lejos de la superluna, mientras que el pico de las Táuridas del Sur será en noviembre.