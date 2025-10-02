La señal Wow! fue detectada el 15 de agosto de 1977 por el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio. Se trató de una potente señal de radio que, en su momento, se creyó que podía tener un origen extraterrestre; sin embargo, la explicación más aceptada en la actualidad es que habría sido causada por un aumento en el brillo de la línea de hidrógeno emitida desde una nube interestelar.

Según El Confidencial, la señal provenía de las coordenadas AR=19h25m (291 grados) y Dec=-27 grados. Curiosamente, pocos días antes, el 12 de agosto de 1977, el objeto interestelar 3I/ATLAS se encontraba relativamente cerca de esa región del cielo, a una distancia de 600 unidades astronómicas, lo que equivale a unos tres días luz.

Esto significa que la señal Wow! y la posición de 3I/ATLAS estaban separadas solo por 4 grados en ascensión recta y 8 grados en declinación, algo poco común.

Investigaciones recientes apuntan a que la señal Wow! podría tener relación con 3I/ATLAS, objeto interestelar que pasó cerca de la zona de donde provino la señal. (Foto: NASA / ESA)

La probabilidad de que dos direcciones aleatorias coincidan así es de apenas un 0,6%. Si realmente la señal hubiera venido de ese objeto, el transmisor habría necesitado una potencia de entre 0,5 y 2 gigavatios, similar a la de un reactor nuclear terrestre.

La señal fue observada a 1420,4556 MHz, desplazada hacia el azul en unos 10 km/s respecto de la frecuencia de la línea de hidrógeno. Aunque este desplazamiento es menor al esperado por la velocidad de acercamiento de 3I/ATLAS hacia el Sol (60 km/s), no deja de ser una coincidencia llamativa.

Hasta el momento, ningún radiotelescopio ha confirmado emisiones provenientes del objeto, pero los astrónomos esperan que futuras observaciones puedan aclararlo.

La coincidencia en coordenadas y la potencia necesaria para emitir esa señal generan nuevas preguntas sobre su origen. (Foto: NASA / James Webb Space Telescope)

Entre el 1 y el 7 de octubre de 2025, la NASA y la ESA aprovecharán el paso cercano de 3I/ATLAS por Marte para observarlo con el Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Express y ExoMars. Más adelante, en noviembre de 2025, la misión Juice de la ESA también estudiará el objeto con sus instrumentos científicos.

El profesor Avi Loeb, director del proyecto Galileo y reconocido astrofísico de Harvard, señala que, si alguna vez confirmamos una señal artificial proveniente de un objeto interestelar, la humanidad deberá decidir cómo interactuar.

Lo anterior podría implicar desde enviar señales de radio o láser, hasta interceptores que viajen al objeto y lo estudien de cerca.

Aunque no se ha confirmado nada, la NASA y la ESA planean nuevas observaciones en 2025 para intentar resolver el enigma. (Foto: @NOIRLabAstroES / X)

Loeb advierte que nuestra interpretación siempre estará limitada por nuestro propio conocimiento. Así como una hormiga no puede comprender lo que es un ciclista, nosotros podríamos enfrentar diseños o tecnologías que sobrepasen por completo nuestra realidad.

Ante esa posibilidad, insiste en que incluso una baja probabilidad de amenaza requiere planes de contingencia, ya que el impacto para la humanidad sería enorme.

Lo que debes saber sobre la señal Wow!

Fue captada el 15 de agosto de 1977 por el radiotelescopio “Big Ear” de la Universidad Estatal de Ohio, dentro del marco del proyecto SETI.

Fue una señal de radio muy potente (más de 30 veces el ruido de fondo) y extremadamente estrecha de banda que duró 72 segundos, el tiempo exacto que el telescopio podía observar un punto mientras la Tierra rotaba.

Se detectó en la frecuencia de 1420 MHz, muy cercana a la línea de hidrógeno neutro, una frecuencia ideal que se considera un “canal universal” para posibles comunicaciones interestelares.

La señal nunca se ha vuelto a detectar a pesar de búsquedas repetidas, lo que impide confirmar su origen. Si bien su patrón era compatible con una transmisión artificial, las hipótesis modernas sugieren que pudo ser un fenómeno natural raro, como un maser astronómico (emisión de hidrógeno en una nube de gas).

El astrónomo Jerry Ehman, al revisar la impresión de datos, rodeó la secuencia de la señal (“6EQUJ5”) y escribió la interjección “Wow!” al lado, dando nombre al evento.

