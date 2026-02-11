En febrero de 2025, muchas personas pudieron ser testigos de un fenómeno poco común: siete planetas del Sistema Solar pudieron verse en el cielo nocturno al mismo tiempo tras la puesta del Sol. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno aparecieron brevemente alineados, sorprendiendo a expertos y observadores casuales. Ahora, el interés vuelve a crecer por un evento similar que podrá observarse el 28 de febrero de 2026. En esta ocasión se tratará de un desfile de seis planetas, ya que Marte no será visible ese mes. Aun así, el fenómeno promete ser espectacular, aunque no tan sencillo de observar como algunos podrían pensar.

Antes de intentar verlo, es importante tener en cuenta la seguridad. El portal BBC Sky at Night Magazine señala que varios de los planetas estarán bajos en el horizonte oeste justo después del atardecer. Por eso, solo deben observarse cuando el Sol ya se haya puesto completamente, ya que mirarlo directamente (con o sin instrumentos) puede causar daños graves en la vista.

Mercurio será uno de los mayores desafíos. Aunque técnicamente será un planeta vespertino en febrero de 2026, al inicio del mes estará demasiado cerca del Sol como para verse. Hacia el 28 de febrero se pondrá más tarde, pero también se verá más débil, lo que dificultará su observación a simple vista.

Se tratará de un desfile de seis planetas, ya que Marte no será visible ese mes. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Venus, en cambio, será mucho más fácil de localizar. Al igual que Mercurio, mejorará su visibilidad a lo largo del mes, pero será más brillante y estará a mayor altura en el cielo. Además, su cercanía con Mercurio a finales de febrero ayudará a usarlo como referencia para encontrar a su vecino más tenue.

Júpiter será el planeta más destacado del desfile. Aunque ya habrá pasado su mejor momento de observación, seguirá siendo el más brillante y fácil de ver. El 28 de febrero aparecerá alto en el cielo oriental al anochecer, cerca de las estrellas Castor y Pólux, por lo que probablemente será el primero que la mayoría identifique.

El desfile planetario de febrero de 2026 no será una fila perfecta de planetas brillantes alineados en el cielo. (Foto referencial: Freepik)

Saturno, Urano y Neptuno completan el grupo, aunque con distintas dificultades. Saturno estará muy bajo en el horizonte oeste, cerca de Venus y Mercurio, y requerirá un cielo despejado. Urano estará más alto y será más accesible, pero necesitará binoculares o telescopio. Neptuno será el más complicado, ya que solo podrá verse con telescopio y con extrema precaución debido a su cercanía al Sol tras el atardecer.

Cabe agregar que el desfile planetario de febrero de 2026 no será una fila perfecta de planetas brillantes alineados en el cielo. Observar el fenómeno requerirá paciencia y buena ubicación. Aun así, con un horizonte oeste despejado y las precauciones adecuadas, será una gran oportunidad para observar varios mundos compartiendo la misma región del cielo.

Cómo observar la alineación planetaria de febrero de 2026

Para ver el desfile planetario del 28 de febrero de 2026, lo principal es elegir un lugar con horizonte oeste completamente despejado (sin edificios ni montañas) y comenzar la observación entre 30 y 60 minutos después de la puesta del Sol, cuando el cielo ya esté oscuro y sea seguro mirar. La alineación no se verá como una línea perfecta, sino como varios planetas repartidos en un arco bajo sobre el horizonte.

El primer punto de referencia debe ser Venus, que será el objeto más brillante en el cielo occidental tras el atardecer. Una vez localizado, se puede intentar encontrar Mercurio, que estará más bajo y mucho más tenue, muy cerca de Venus y casi pegado al horizonte, por lo que solo será visible durante pocos minutos y con cielos muy limpios.

Mientras tanto, Júpiter será el planeta más fácil de identificar: aparecerá más alto en el cielo, hacia el este, y será el primero que la mayoría note al anochecer. Saturno estará nuevamente hacia el oeste, pero muy bajo y con observación complicada, mientras que Urano requerirá binoculares y Neptuno solo podrá verse con telescopio, siendo el más difícil por su cercanía al Sol.

Por qué ocurre una alineación de planetas

Una alineación de planetas ocurre cuando varios planetas parecen estar en la misma región del cielo desde la perspectiva de la Tierra. Esto no significa que estén realmente en una línea recta en el espacio, sino que sus órbitas alrededor del Sol (que están casi en el mismo plano) hacen que, vistos desde aquí, parezca que se “alinean” en un arco sobre el cielo nocturno.

Según el portal Astronomy, este fenómeno se produce porque cada planeta se mueve a diferente velocidad orbital y en distintos periodos alrededor del Sol. Ocasionalmente, esas diferencias se sincronizan lo suficiente para que varios estén próximos en el cielo nocturno al mismo tiempo, formando lo que se conoce como conjunciones o desfiles planetarios.

El portal Civilsdaily señala que la frecuencia depende de cuántos planetas participen: alineaciones con 2–3 planetas son comunes cada año, con 4–5 planetas ocurren cada pocos años, mientras que con 6–7 planetas son mucho más raras y se dan aproximadamente cada una o dos décadas o más.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí