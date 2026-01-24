El cometa interestelar 3I/ATLAS, descubierto en julio de 2025 y reconocido como el tercer objeto proveniente de fuera de nuestro sistema solar, sigue dando de qué hablar incluso después de haberse alejado. Su paso por las cercanías de la Tierra y su órbita alrededor del Sol dejaron varios interrogantes abiertas, pero nuevas observaciones muestran que su historia aún está lejos de terminar. ¿Qué es lo último que se sabe?

Un estudio reciente publicado en arXiv, liderado por el investigador Michael Werner, analizó datos del observatorio espacial SPHEREx de la NASA y encontró algo inesperado: tras su paso más cercano al Sol (perihelio), la actividad del cometa aumentó de forma notable.

Las imágenes infrarrojas revelan que el cuerpo celeste comenzó a liberar grandes cantidades de agua, gases y compuestos orgánicos, mucho más de lo que se había observado antes.

Datos del observatorio SPHEREx muestran que 3I/ATLAS comenzó a liberar grandes cantidades de agua, monóxido de carbono y compuestos orgánicos. (Foto referencial: ESA/XMM-Newton/C. Lisse, S. Cabot & the XMM ISO Team)

Previo a ese acercamiento solar, cuando 3I/ATLAS se ubicaba entre las órbitas de Júpiter y Marte, parecía un cuerpo relativamente poco activo. En agosto de 2025, los análisis detectaban principalmente dióxido de carbono, mientras que otras sustancias como agua, monóxido de carbono y moléculas orgánicas apenas se percibían o directamente no aparecían en los datos.

Sin embargo, todo cambió después del perihelio, ocurrido el 29 de octubre de 2025. Las observaciones de diciembre mostraron un cometa mucho más dinámico, con fuertes emisiones de agua, CO, CO₂ y diversos compuestos orgánicos como metanol y metano.

La cantidad de gases liberados aumentó hasta unas 20 veces, lo que sugiere que el calor del Sol alcanzó capas más profundas del núcleo, activando hielos que antes permanecían intactos.

Antes del perihelio, el objeto parecía relativamente inactivo y solo emitía pequeñas cantidades de gas. (Foto referencial: Josep M. Trigo-Rodríguez / B06 Montseny Observatory)

Este comportamiento es similar al de muchos cometas del sistema solar, donde el calentamiento progresivo libera primero los compuestos más volátiles y luego otros más pesados. El caso de 3I/ATLAS resulta especialmente interesante porque indica que su composición química y su forma de reaccionar al calor solar podrían ser más comunes en el universo de lo que se pensaba, lo que aporta pistas sobre cómo se forman los cuerpos helados en otros sistemas estelares.

Aunque los resultados aún deben ser revisados por la comunidad científica, el estudio marca un paso importante para comprender mejor a los objetos interestelares. Además, abre la puerta a que futuras visitas de cometas similares aporten más información sobre los procesos físicos y químicos que ocurren más allá de nuestro vecindario cósmico.

Qué concluyeron los telescopios más avanzados del mundo tras analizar al cometa 3I/ATLAS

Tras ser descubierto en julio de 2025, se confirmó rápidamente que 3I/ATLAS provenía de fuera del Sistema Solar, convirtiéndose en apenas el tercer objeto de este tipo detectado.

Aunque surgieron especulaciones en redes sociales sobre un posible origen artificial, la mayoría de la comunidad científica sostiene que se trata de un cometa natural. Para estudiarlo, se utilizaron telescopios de primer nivel como Hubble, James Webb, Gemini South, Very Large Telescope y observatorios de radio en distintos continentes.

El proyecto Breakthrough Listen, dedicado a buscar señales de vida inteligente, apuntó varios radiotelescopios hacia el objeto. Uno de ellos, el Allen Telescope Array, concluyó tras sus observaciones que: “No encontramos ninguna señal que merezca un análisis adicional”.

Resultados similares llegaron desde el radiotelescopio MeerKAT, cuyos datos confirmaron que el comportamiento químico y físico del cometa es consistente con el de un cometa común y que “no detectan señales de origen tecnológico”.

Fernando Camilo, jefe científico del Observatorio Sudafricano de Radioastronomía, destacó el valor del trabajo colaborativo y afirmó: “Estamos contentos de contribuir, junto a colegas de todo el mundo, a una comprensión más completa de este fenómeno natural tan extraordinario: un cometa que probablemente se formó en otro sistema estelar y que ahora pasa brevemente por el nuestro”.

El cometa 3I/ATLAS fue descubierto en julio de 2025 y confirmó su origen interestelar, convirtiéndose en uno de los objetos más raros jamás observados. (Foto: NASA / JPL-Caltech / SWRI)

A estas conclusiones se sumaron observaciones del Green Bank Telescope, que indicó que “no se detectó ninguna emisión de radio artificial localizada en 3I/ATLAS”.

La conclusión general del proyecto Breakthrough Listen fue contundente: “No se han detectado tecnofirmas en ninguna de estas búsquedas. 3I/ATLAS continúa comportándose como se espera según procesos astrofísicos naturales…”, aunque aseguraron que seguirán monitoreando futuros objetos interestelares.

Sin embargo, el astrofísico de Harvard Avi Loeb cuestionó estas conclusiones y sostuvo que los análisis no son definitivos.

Considera que observar el objeto durante poco tiempo no es suficiente para descartar hipótesis alternativas y advierte que aún existen anomalías por investigar, especialmente cuando el cometa se acerque a Júpiter.

Aunque aclara que no afirma que sea una nave artificial, insiste en que cerrar el caso sería prematuro y que la ciencia debería aplicar mayor cautela ante fenómenos de alto impacto potencial.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí