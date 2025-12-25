Los elementos esenciales que hacen posible la vida no se limitan a la Tierra ni a su entorno inmediato. El cometa 3I/ATLAS aporta una evidencia clara de ello al transportar compuestos como cianuro de hidrógeno y metanol a través del espacio interestelar. Lejos de ser un cuerpo sin interés, su composición demuestra que la química necesaria para la vida está presente más allá de nuestro sistema solar.

Este objeto fue reconocido como el tercer cometa interestelar detectado por la ciencia, después de Oumuamua y Borisov. Su hallazgo refuerza la idea de que estos viajeros cósmicos no son excepcionales y de que pueden ofrecer información clave sobre regiones del universo muy antiguas y distantes. Los investigadores sostienen que 3I/ATLAS podría haberse formado antes que nuestro propio sistema planetario.

Las observaciones realizadas con el radiotelescopio ALMA entre agosto y octubre de 2025 permitieron analizar su composición con gran detalle. Uno de los datos más sorprendentes es la elevada presencia de metanol, que representa cerca del 8% del vapor liberado por el cometa. Esta proporción es muy superior a la que se observa en cometas originados en el sistema solar, donde suele rondar el 2%.

Observaciones realizadas con el radiotelescopio ALMA detectaron altas concentraciones de metanol, muy superiores a las habituales en cometas del sistema solar. (Foto: NASA / AFP) / NASA

Aunque el sistema ATLAS detectó al cometa por primera vez el 1 de julio de 2025, las mejores condiciones para estudiarlo llegaron tiempo después. El momento más esperado ocurrió el 19 de diciembre, cuando el objeto alcanzó su máxima cercanía a la Tierra. Esa aproximación permitió a los astrónomos realizar mediciones más precisas con distintos instrumentos.

Según los análisis difundidos por el medio especializado Iflscience, la presencia de estas moléculas es clave para comprender cómo se forman aminoácidos y azúcares. Estos compuestos son fundamentales en los procesos biológicos, ya que actúan como base del ADN y el ARN. El hallazgo confirma que estas sustancias también pueden originarse en el espacio profundo.

Las moléculas halladas son fundamentales para la formación de aminoácidos y azúcares, componentes esenciales del ADN y el ARN. (Foto: NOIRLab)

Las investigaciones más recientes también confirmaron que el cometa contiene hielo de agua en su interior. A pesar de la relevancia del descubrimiento, los científicos fueron claros en descartar cualquier hipótesis de origen artificial. Los datos indican que 3I/ATLAS es un objeto natural, sin relación con tecnología de otra civilización.

En conjunto, este estudio demuestra hasta qué punto la ciencia actual puede analizar cuerpos que llegan desde otros sistemas estelares. Examinar estos cometas interestelares permite conocer la química de lugares muy lejanos sin salir de nuestro planeta.

Qué sigue para el cometa 3I/ATLAS tras acercarse a la Tierra

Tras su acercamiento a la Tierra el 19 de diciembre, el cometa 3I/ATLAS continúa su recorrido por el sistema solar. En ese momento se encontraba a una distancia muy grande de nuestro planeta, por lo que no representó ningún peligro. Los científicos aprovecharon esa cercanía relativa para observarlo con telescopios y recopilar más datos sobre su composición y comportamiento.

Luego de pasar cerca de la Tierra, 3I/ATLAS se está alejando gradualmente del Sol. A medida que se enfría, su actividad disminuirá: liberará menos gas y su brillo se irá apagando. Esto es normal en los cometas, que suelen ser más activos cuando están cerca del Sol y pierden energía al alejarse.

El 3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar descubierto que visita nuestro sistema solar. (Foto: Josep M. Trigo-Rodríguez / B06 Montseny Observatory)

El siguiente punto clave en su trayectoria será su aproximación a Júpiter, prevista para marzo de 2026. La enorme gravedad del planeta gigante podría alterar ligeramente su camino, algo que los astrónomos seguirán con atención. Estas interacciones ayudan a entender mejor cómo se mueven los objetos que llegan desde fuera del sistema solar.

Finalmente, el cometa continuará su viaje hacia el espacio profundo y probablemente no volverá a acercarse a la Tierra. Aun así, los datos recogidos durante este periodo seguirán siendo analizados durante años, ya que 3I/ATLAS es un objeto poco común y ofrece pistas valiosas sobre lo que ocurre más allá de nuestro sistema solar.

