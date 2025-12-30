Mientras el objeto interestelar 3I/ATLAS se aleja de la Tierra, el debate sobre su verdadera naturaleza sigue abierto. Para la NASA, se trata de un cometa como tantos otros, pero para el astrofísico de Harvard Avi Loeb todavía existen muchas incógnitas que impiden descartar por completo un origen artificial.

Loeb volvió a poner el tema sobre la mesa luego de que, tras el máximo acercamiento del objeto el 19 de diciembre, algunos interpretaran que había aceptado una explicación natural; sin embargo, el científico sostiene que aún hay anomalías que merecen ser analizadas con mayor profundidad antes de dar el caso por cerrado.

“No se puede simplemente decir: ‘ya sé la respuesta’ e ignorar las anomalías. Eso no es viable”, afirmó Loeb en conversación con el New York Post. “Como podría tratarse de un evento tipo ‘cisne negro’, debemos considerar la posibilidad de que sea tecnológico”, agregó.

El investigador recordó que su evaluación inicial no ha cambiado: “Originalmente, en julio, le asigné [a 3I/ATLAS] un cuatro en la escala de Loeb, que va de cero a diez, donde cero es un cometa natural y diez es una tecnología alienígena que podría representar una amenaza para la humanidad… y no he modificado esa calificación”.

La NASA afirma que es un cometa común, aunque el científico de Harvard Avi Loeb señala una serie de anomalías que podrían indicar un origen tecnológico. (Foto: NOIRLab)

Según Loeb, las respuestas podrían llegar con nuevos datos que se obtendrán en los próximos meses. El científico confía en los resultados de la campaña de Defensa Planetaria de la Red Internacional de Alerta de Asteroides, que busca recopilar la mayor cantidad posible de información sobre 3I/ATLAS entre el 27 de noviembre de 2025 y el 27 de enero de 2026.

“Mi esperanza general es que lo mejor esté por venir en términos de nuevos datos y de lo que aprenderemos sobre 3I/ATLAS”, señaló.

El experto se animó a ir más allá de este caso y anticipó futuros descubrimientos: “En la próxima década, el Observatorio Rubin detectará nuevos objetos interestelares cada pocos meses”.

Loeb incluso planteó un escenario a largo plazo. “Supongamos que dentro de cinco años aparezca uno que sea definitivamente tecnológico. La gente volverá a lo que dije en 2025 y eso les dará buenas ideas sobre qué hacer frente a otro objeto”, sostuvo.

oeb sostiene que aún faltan datos clave y que futuras observaciones podrían cambiar la forma en que se interpreta este caso. (Foto: Mitsunoi Tsumura)

Las 8 anomalías que, según el astrofísico Avi Loeb, podrían indicar que 3I/ATLAS no es un cometa natural

Como parte de su análisis, el astrofísico enumeró varias teorías que, a su juicio, siguen sin explicación.

En primer lugar, Loeb señaló que la trayectoria de 3I/ATLAS está alineada casi perfectamente con el plano de los planetas del sistema solar, una coincidencia que considera estadísticamente poco probable para un objeto interestelar.

La segunda anomalía está relacionada con su paso cerca de Júpiter. Según Loeb, el objeto se aproximará a una región dominada por la gravedad del gigante gaseoso de una forma que podría permitirle “observar” el planeta con un gasto mínimo de energía, algo que el científico considera llamativo.

En tercer lugar, destacó la presencia de una cola o “antico­la” orientada hacia el Sol, detectada antes de su máximo acercamiento, que se extiende por cientos de miles de kilómetros y no se corresponde con los mecanismos habituales de sublimación del hielo en los cometas.

La cuarta anomalía está vinculada con esa misma estructura: la orientación de dicha cola coincide casi exactamente con el eje de rotación del objeto, una alineación que, según Loeb, tiene una probabilidad muy baja de producirse de forma natural.

Para el astrofísico, solo un análisis detallado permitirá saber si 3I/ATLAS es un visitante natural o algo mucho más inusual. (Foto: Josep M. Trigo-Rodríguez / B06 Montseny Observatory)

Como quinto punto, Loeb mencionó que 3I/ATLAS llegó desde una región del cielo cercana a la del célebre “Wow! Signal”, una misteriosa señal de radio registrada en 1977 y asociada históricamente a la búsqueda de inteligencia extraterrestre.

La sexta anomalía se refiere a su composición química. El gas que rodea al objeto presenta una proporción de níquel inusualmente alta en comparación con el hierro, muy distinta a la observada en miles de cometas conocidos.

En séptimo lugar, el científico indicó que el tamaño y la velocidad del núcleo de 3I/ATLAS son significativamente mayores que los de otros objetos interestelares detectados hasta ahora, como ‘Oumuamua o Borisov.

Por último, Loeb destacó que durante su perihelio el objeto se volvió más brillante y más azul que cualquier cometa observado hasta ahora, un comportamiento que podría estar relacionado con procesos energéticos poco comunes.

“Si encontramos un ‘caballo de Troya’, solo podremos saberlo mediante un estudio cuidadoso de las anomalías que distinguen a 3I/ATLAS de los cometas conocidos”, concluyó Loeb.

La contundente postura de la NASA sobre el cometa 3I/ATLAS

La NASA considera que 3I/ATLAS es un cometa natural que proviene del espacio interestelar y no una nave o tecnología artificial. Las observaciones realizadas por telescopios y misiones espaciales muestran que el objeto tiene una coma (nube de gas y polvo) y una cola, características típicas de los cometas cuando sus hielos sublimes al acercarse al Sol.

Los científicos de la agencia también señalaron que no existen evidencias de signos tecnológicos o ‘tecnosignaturas’ en 3I/ATLAS, afirmando que “parece y se comporta como un cometa” a pesar de su origen interestelar.

Además, la trayectoria hiperbólica del objeto y su composición observada encajan con lo que se esperaría de un cometa procedente de otro sistema estelar que pasó por nuestro sistema solar sin interactuar de forma inusual con la Tierra o las misiones de observación.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí