Desde que fue descubierto en julio de 2025 por el telescopio ATLAS en Chile, y catalogado como objeto interestelar 3I/ATLAS, este cometa ha llamado la atención por su origen fuera de nuestro sistema solar.

Durante su recorrido, el objeto fue observable desde la Tierra usando telescopios aficionados medianos. Por ejemplo, en agosto de 2025 se encontraba en un punto favorable por la tarde después del ocaso, aunque conforme avanzaba el mes su visibilidad se volvió más difícil debido a que su separación angular con el Sol disminuía.

Ahora, se sabe que el cometa alcanzará su perihelio (el punto más cercano al Sol) alrededor del 29–30 de octubre de 2025, ubicándose a cerca de 1.4 unidades astronómicas (unos 210 millones de kilómetros) del Sol, según la NASA.

En ese momento, para observadores terrestres el objeto se situará casi “detrás” del Sol, lo que impedirá verlo desde nuestro hemisferio por la intensa luz solar que lo eclipsará.

Durante su paso, será observable con telescopios, pero no a simple vista. (Foto: International Gemini Observatory)

Después de ese paso cercano al Sol, el cometa debería reaparecer de a pocos como objeto tenue en el cielo, aunque su brillo continuará disminuyendo.

Además, su acercamiento máximo a la Tierra se producirá el 19 de diciembre de 2025, cuando estará a unas 1.797 unidades astronómicas (≈ 269 millones de km) de nosotros, según el portal TheSkyLive.

En resumen: sí, 3I/ATLAS fue y será parcialmente observable desde la Tierra con la ayuda de telescopios antes y después de su perihelio, pero durante su paso más cercano al Sol no podrá verse desde aquí, pues estará en conjunción solar.

En su perihelio, a fines de octubre, estará en conjunción solar, por lo que no podrá verse desde la Tierra.(Foto: @RedCollie1 / X)

Aunque algunos rumores lo presentaban como una nave alienígena, los científicos señalan que lo verdaderamente llamativo es su origen: el 3I/ATLAS trae consigo fragmentos de otro sistema estelar, lo que nos permitiría conocer compuestos creados antes de la existencia de la humanidad.

Avi Loeb es una de las voces más activas en el debate sobre su posible origen. Asegura que la trayectoria del 3I/ATLAS coincide con el mismo plano en el que se ubican los planetas del sistema solar, un detalle que considera improbable si se tratara de un cuerpo natural. Además, destaca que el objeto proviene de la constelación de Sagitario, el mismo punto de origen de la enigmática señal de radio Wow! registrada en 1977.

Aunque su paso por el sistema solar no representa ningún peligro para la Tierra, Loeb considera que su recorrido ofrece una oportunidad única para comprender mejor los objetos que llegan desde otros sistemas estelares.

Avi Loeb es una de las voces más activas en el debate sobre el origen del 3I/ATLAS. (Foto: The Sol Foundation / YouTube)

3I/ATLAS: así será su trayectoria por nuestro vecindario cósmico

Esto es lo que debes saber sobre la trayectoria del cometa 3I/ATLAS:

Origen: El cometa proviene de fuera de nuestro Sistema Solar, viajando desde el espacio interestelar en una órbita hiperbólica (no cerrada).

Velocidad récord: Ingresó a una velocidad extremadamente alta (cerca de 58 km/s, lo que es equivalente a 208,800 km/h), convirtiéndose en el objeto interestelar más rápido conocido.

Aproximación Solar: Hará su máximo acercamiento al Sol (perihelio) a finales de octubre de 2025, pasando a una distancia entre las órbitas de la Tierra y Marte.

Destino final: Tras rodear el Sol, su alta velocidad lo expulsará del Sistema Solar para siempre, regresando al espacio interestelar.

