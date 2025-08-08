Una brillante y enorme Luna alumbrará las noches desde este viernes hasta las primeras horas del sábado cuando alcanzará su máximo esplendor. Se trata de la Luna llena de agosto que recibe el nombre de Luna de Esturión.

Será, además, una superluna. Es decir, se verá un 7% más grande de lo normal. Para apreciarla en su real dimensión se aconseja observarla desde lugares oscuros, alejados de las luces de las ciudades. No obstante, Kelsey Young, uno de los responsables de la misión Artemis II de la NASA, reconoció que “lo bueno de la Luna llena es que, incluso si estás en una gran ciudad con muchas luces, realmente puedes apreciar la luna llena”.

La superluna de Esturión se eleva sobre Brooklyn, Nueva York. (Foto: MICHAEL M. SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La Luna de Esturión alcanzará su plenitud durante la madrugada del sábado, sin embargo, parecerá estar llena durante algunos días más. Es por eso que algunos otros espectáculos astronómicos como la alineación planetaria o la lluvia de meteoros Perseidas se verán opacadas por el resplandor lunar.

¿Por qué la Luna llena de agosto se llama Luna de Esturión?

La Luna llena de agosto ha sido bautizada así debido a que esta es la época del año en los peces esturión son más fáciles de pescar. Sin embargo, ese no es el único nombre de la luna de llena del octavo mes del año. También es conocida como la Luna de las Cerezas, debido a que es el momento en que este fruto comienza a madurar.

Composición de la Luna con el pez Esturión que da el nombre a la Luna llena del mes de agosto. (Foto: Composición MAG con imágenes de iStock)

Cuándo son las próximas lunas llenas

Estas son las lunas llenas que quedan este 2025, de acuerdo con la NASA.