En el momento menos oportuno, podemos cometer errores capaces de impactar negativamente el esfuerzo que hemos realizado para lograr un objetivo. Para muchos, las fallas suelen ser imperdonables, pero no se percatan que dichas acciones suelen ser relevantes para el desarrollo personal. En ese contexto, la cita del día de Mario Benedetti, un reconocido escritor y poeta uruguayo, nos invita a reflexionar sobre cómo las lecciones negativas nos guían hacia la “perfección”.

Qué significa la frase de Mario Benedetti

Esta frase nos intenta explicar el verdadero sentido de la vida. (Crédito: Mag)

La frase “La perfección es una pulida colección de errores”, atribuida a este reconocido poeta uruguayo, intenta explicar que la “perfección” puede ser el resultado de muchos esfuerzos que antes no resultaron como imaginamos inicialmente; es una muestra de resiliencia.

Los errores son parte del camino. A veces debemos intentarlo más de una vez para que un propósito se haga realidad. Durante ese proceso, “pulimos” cada falla cometida con la finalidad de no volverla a repetir.

Entonces, el error nos demuestra que somos seres humanos y tenemos la posibilidad de equivocarnos; nadie puede considerarse perfecto en lo que realiza. Por esa razón, la verdadera madurez consiste en aceptar que estamos en constante evolución.

Quién fue Mario Benedetti

Este poeta nació el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, Uruguay. En su adolescencia, realizó distintas labores, pero su llegada a Argentina en 1939 le permitió descubrir su vocación por la poesía al leer a Baldomero Fernández Moreno.

Fue en 1945 que publicó su primer libro de poemas llamado ‘La Víspera Indeleble’. Desde ese momento, se dedicó netamente a la poesía, novelas y ensayos que le permitieron ganarse un puesto importante entre los célebres literarios latinoamericanos.

Entre sus obras más reconocidas son ‘Poemas de la Oficina’, ‘Montevideanos’ y ‘La Tregua’; éste último se encargó consolidar su fama internacional.

Mario Benedetti formó parte de la famosa agrupación 'Generación del 45'. (Crédito: PABLO BIELLI / AFP) / PABLO BIELLI

Más citas de Mario Benedetti

“Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas.”

“Quién lo diría, los débiles de veras nunca se rinden.”

“Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo.”

“Mi estrategia es que un día cualquiera no sé cómo ni sé con qué pretexto por fin me necesites.”