¿Puede un gesto sencillo cambiar el rumbo de un día? Para Tom Hanks, la amabilidad no consiste necesariamente en grandes acciones, sino en estar dispuesto a elegir aquello que puede hacer un poco mejor la vida de otra persona. Esta reflexión del reconocido actor y guionista estadounidense se convirtió en una de las frases que recordó durante una entrevista en 2019, mientras promocionaba la película A Beautiful Day in the Neighborhood.

La cita del día de Tom Hanks invita a detenerse en aquellas decisiones cotidianas que muchas veces parecen insignificantes, pero que pueden tener un impacto positivo en quienes nos rodean. A continuación, el significado de una reflexión que el actor relacionó con las enseñanzas de Fred Rogers.

Cita del día de Tom Hanks

La cita del día de Tom Hanks invita a valorar los pequeños gestos que pueden mejorar el día de alguien. | Crédito: Mag

“Being kind is just being open to a possibility of making a simple choice that makes a day a little bit better.” En español, la frase puede traducirse como: “Ser amable es estar abierto a la posibilidad de tomar una decisión sencilla que haga un día un poco mejor”.

Hanks compartió esta reflexión durante una entrevista con CBS This Morning en 2019, cuando se encontraba promocionando A Beautiful Day in the Neighborhood (Un buen día en el vecindario), película en la que interpretó a Fred Rogers, conocido por su programa infantil Mister Rogers’ Neighborhood.

Durante la conversación, el actor explicó que cada día de rodaje encontraba en su hoja de llamado una frase de Rogers. Algunas eran extensas y otras muy sencillas, pero hubo una que permaneció especialmente presente en su memoria: “Los tres secretos de la felicidad son: sé amable, sé amable y sé amable”.

Para Hanks, el mensaje podía parecer inicialmente demasiado ingenuo. Sin embargo, terminó encontrando en él una enseñanza mucho más profunda: ser amable significa darle a cada persona una oportunidad justa.

El significado de la frase de Tom Hanks

La reflexión plantea que la amabilidad no requiere grandes sacrificios ni actos extraordinarios. En muchas ocasiones, puede comenzar con una elección pequeña: escuchar a alguien, tratarlo con respeto, tener paciencia o simplemente ofrecer una palabra que ayude a mejorar su día.

La frase también propone entender la bondad como una actitud de apertura. Ser amable implica estar dispuesto a considerar que nuestras acciones tienen consecuencias en los demás y que una decisión aparentemente insignificante puede generar un efecto positivo.

Esta idea adquirió un significado especial para Hanks después de interpretar a Fred Rogers. El actor explicó que Rogers tenía una capacidad particular para hacer que las personas se sintieran valiosas, sin importar quiénes fueran. Para Hanks, esa cualidad no era solamente un talento, sino también una práctica.

De esta manera, la cita invita a reflexionar sobre algo sencillo: no siempre podemos cambiar las circunstancias de una persona, pero sí podemos decidir cómo tratarla.

Tom Hanks convierte la cita del día en un mensaje sencillo sobre elegir siempre la bondad. | Crédito: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Más citas de Tom Hanks

A lo largo de su carrera, Tom Hanks también ha compartido reflexiones sobre la vida, el esfuerzo, el éxito y las dificultades. Algunas de sus frases más recordadas son:

“No existe un papel fácil de interpretar.”

“Si no es auténtico, estás mintiendo activamente en una forma de arte que debería sostener un espejo frente a la naturaleza.”

“El temor que acompaña a ello es querer llegar a un punto que las personas reconozcan como un comportamiento humano verdadero.”

“Es un don, pero también es una práctica.”

“Sin importar cuál sea tu forma de ser, ser amable significa darle a todos una oportunidad justa.”