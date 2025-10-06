Limpiar la sartén quemada ya no es motivo de desesperación, ni tampoco de compras innecesarias. Existe un truco casero sencillo y rápido: basta una patata y unos granos de sal gruesa para devolverle la vida a esos utensilios que parecían perdidos para siempre. Este método, comprobado en la práctica, permite ahorrar tiempo, dinero y también evitar el uso de químicos abrasivos en la cocina.

De esta manera, olvidar la sartén al fuego ya no será un auténtico problema doméstico, dejando el fondo quemado y los alimentos arruinados.

La solución poco convencional: patata y sal gruesa

Un truco casero, práctico y sorprendentemente eficaz, consiste en utilizar una patata para eliminar lo quemado en el fondo de la sartén. Tras retirar los restos de comida con papel de cocina, basta con espolvorear sal gruesa por el interior, cortar una patata a la mitad y frotar la zona afectada haciendo movimientos circulares.

Prueba este truco y descubrirás que la comida quemada se desprende muy fácilmente. (Foto: Nana Lapushkina / Pexels)

Alternativas con vinagre y lejía

Si el quemado persiste, otra opción recomendada es llenar la sartén con partes iguales de agua, lejía y vinagre. Se debe hervir la mezcla, dejarla reposar y luego frotar enérgicamente el interior con un estropajo o esponja, usando guantes para proteger las manos. El proceso puede repetirse hasta lograr una limpieza completa.

Truco extra: limpiar con hielo

Para limpiar áreas especialmente difíciles, una alternativa es mezclar agua y jabón líquido, congelar la preparación en cubos y frotar los trozos de hielo sobre las zonas quemadas. Esta técnica ayuda a desprender los restos sin dañar la superficie, recuperando el efecto antiadherente del sartén.

Descubre cómo limpiar lo quemado del fondo de la sartén de la manera más rápida. (Foto: wirestock / Freepik)

Mantén tus utensilios como nuevos

Estos sencillos trucos caseros permiten prolongar la vida útil de las sartenes y ollas, manteniendo su buen estado y ahorrando dinero en la cocina. Además, jugarán un papel clave en la calidad y sabor de los alimentos preparados a diario.

