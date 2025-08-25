Hay quienes aman el tono natural de cabello con el que nacieron y se han jurado no pintarlo hasta que aparezcan las primeras canas o ya no se sientan a gusto con él, mientras que otras son felices arriesgándose y dándole una nueva tonalidad cada cierto tiempo; sin embargo, en este deseo por tener otro color, muchas veces se cometen ciertos errores que dañan su apariencia e impactan negativamente. Hoy te explico, de la mano de los expertos, lo que sí debes hacer si tienes tinte en tu melena y lo que es mejor que alejes definitivamente para no dañarla y luzca maltratada.

Si bien tras un cambio de look, el color suele lucir impecable en los primeros días, con el paso del tiempo este empieza a verse apagado, pierde brillo o cambia su matiz. En realidad, esto no siempre tiene que ver con la calidad del producto que te aplicaron o cuántas semanas han pasado, sino en lo que haces después de salir del salón de belleza o la sesión de spa en tu casa.

“El cabello es nuestro marco más expresivo. Un buen color puede realzar el rostro, pero si no hay una rutina adecuada, ese efecto se pierde fácilmente”, explicó Juliana Gutiérrez de la Cuadra, consultora en imagen personal y docente especializada en colorimetría.

5 prácticas que impactan negativamente en el color del cabello

Conocer los tonos que armonizan con cada persona es importante para lograr un gran look, pero lo fundamental es cómo se conserva. Es aquí donde resulta importante tomar en cuenta lo que dicen los expertos para que tu inversión dure más tiempo y sigas amando ese cambio en tu melena. Aquí te explico lo que debes evitar:

Usar shampoo genérico o productos que no están diseñados para cabello teñido, ya que muchos contienen ingredientes que arrastran los pigmentos desde el primer lavado. Lavar el cabello todos los días, lo que acelera el desgaste del color y reduce su intensidad. Aplicar calor sin protección, porque planchas y secadoras sin sérum protector dañan la hebra y alteran el tono. No mantener una rutina de cuidado post-coloración, ya que el resultado obtenido en el salón solo perdura si se continúa en casa. Exponer el cabello de forma constante al sol, la humedad o la fricción sin ninguna barrera protectora, factores ambientales que también deterioran el color.

5 prácticas que sí ayudan a cuidar el color de tu cabello

Esperar entre 48 y 72 horas antes del primer lavado tras la coloración, lo que permite que el pigmento se adhiera mejor a la hebra. Usar shampoo, acondicionador y mascarilla específicos para cabello teñido, ya que los productos comunes no ofrecen la misma protección. Aplicar un sérum protector siempre, incluso si no se utilizan herramientas de calor, porque también crea una barrera frente al sol. Secar el cabello sin frotarlo con fuerza y optar por toallas suaves o de microfibra que cuiden la fibra capilar. Espaciar los lavados día por medio y reforzar con productos que protejan del sol y la humedad para prolongar la intensidad del color.

“El tinte no es el final del proceso, es el inicio. El verdadero color duradero depende de lo que se hace después, en casa, todos los días. Y si se hace bien, el resultado se nota”, agregó la especialista. Es aquí donde resulta importante usar productos adecuados para cuidarlo como la línea Vitamino Color Spectrum de L’Oréal Professionnel que actúa sobre cinco dimensiones esenciales del color que son brillo, saturación, contraste, tono y luminosidad, logrando que el color se mantenga vibrante por semanas.

Cómo estilizar tu cabello para que parezca recién salido de la peluquería

Si bien mantener el color como el primer día no es tarea sencilla, tampoco lo es lograr un estilizado profesional en casa. Y es que muchos cometen errores que terminan dañando su cabello y es aquí donde se deben aplicar algunos trucos de salón para que te sientas como si estuvieras saliendo de la peluquería. Para esto te comparto lo consejos Malejo Cangrejo, profesional del cabello.

Lava menos, pero lava mejor: El exceso de lavado reseca y debilita el cabello. Hazlo solo cuando sea necesario y, en eventos o looks pulidos, usa la técnica de doble lavado: el primero para limpiar, el segundo con un shampoo específico para tu objetivo (volumen, brillo o reparación). Así el pelo responde mejor al peinado.

El exceso de lavado reseca y debilita el cabello. Hazlo solo cuando sea necesario y, en eventos o looks pulidos, usa la técnica de doble lavado: el primero para limpiar, el segundo con un shampoo específico para tu objetivo (volumen, brillo o reparación). Así el pelo responde mejor al peinado. Secado inteligente desde la ducha: Hay herramientas que permiten arreglar tu cabello sin tener que esperar a que esté casi seco. Las que tienen un potente flujo de aire son ideales porque evitan el daño térmico, como la Dyson Supersonic. Empieza trabajando desde la raíz con la boquilla adecuada, dirigiendo el aire hacia abajo para sellar cutículas, reducir frizz y potenciar el brillo desde el primer minuto.

Hay herramientas que permiten arreglar tu cabello sin tener que esperar a que esté casi seco. Las que tienen un potente flujo de aire son ideales porque evitan el daño térmico, como la Dyson Supersonic. Empieza trabajando desde la raíz con la boquilla adecuada, dirigiendo el aire hacia abajo para sellar cutículas, reducir frizz y potenciar el brillo desde el primer minuto. Pre-forma para reducir daño: Antes de usar plancha , dale una preforma con el secador. Esto acorta hasta un 50% el tiempo con calor directo.

Antes de usar plancha , dale una preforma con el secador. Esto acorta hasta un 50% el tiempo con calor directo. Fijación que se activa por capas: No dejes el fijador para el final. Aplica una bruma ligera de fijación entre capas mientras estilizas. Esto le da “memoria” al peinado, mantiene el movimiento y evita la sensación de casco rígido al terminar.

No dejes el fijador para el final. Aplica una bruma ligera de fijación entre capas mientras estilizas. Esto le da “memoria” al peinado, mantiene el movimiento y evita la sensación de casco rígido al terminar. El truco del brillo direccional: Para un efecto de cabello más sano y luminoso, termina el secado dirigiendo el aire hacia abajo en los últimos segundos. Después aplica un toque de brillo solo en las puntas y mechones que enmarcan el rostro: así la luz se refleja justo donde quieres y el acabado se ve más profesional.

