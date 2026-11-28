El domingo 29 de noviembre hay elecciones generales y, si todavía no sabes a qué colegio te toca ir, tienes una solución rápida. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ofrece un buscador público de mesas y locales electorales. Puedes usarlo sin certificado digital y sin Cl@ve, desde el móvil o el ordenador.

El INE permite consultar la mesa y el local electoral sin acceso a Cl@ve. Solo te pide tres datos obligatorios: provincia, municipio y la inicial del primer apellido. No tienes que registrarte ni identificarte con certificado. El Ministerio del Interior confirma que la consulta de locales y mesas por internet no exige certificado digital.

Dato ¿Obligatorio? Qué debes indicar Provincia Sí Donde estás inscrito en el censo Municipio Sí Tu municipio de empadronamiento Inicial del primer apellido Sí Solo la primera letra

Paso a paso para encontrar tu colegio

Entra en la Sede Electrónica del INE y busca el apartado «Consulta de mesas y locales electorales». El enlace oficial es sede.ine.gob.es/ce-mesas. Selecciona tu provincia y tu municipio. Escribe la inicial de tu primer apellido. Revisa el resultado: verás el local, la dirección y la mesa que corresponde a tu apellido. Apunta o captura los datos. Así evitas buscar de nuevo el domingo.

Si usas un navegador con el móvil, haz una captura de pantalla de la pantalla de resultados. Cuando haya mucha gente en la puerta del colegio, te ahorrará tiempo.

Otras formas de saber dónde votar

El buscador no es la única vía. La Oficina del Censo Electoral envía una tarjeta censal a todos los electores residentes, desde el 2 de noviembre. En ella se indica el local electoral y la mesa donde te toca votar. Si no te ha llegado, no pasa nada, porque puedes votar igualmente con tu documento de identidad y consultar el buscador.

Método Necesita Cl@ve o certificado Ventaja Limitación Buscador de mesas del INE No Rápido y gratuito, solo requiere tres datos Debes conocer tu provincia y municipio de censo Tarjeta censal No Trae sección, mesa y dirección Depende del correo; puede no haber llegado Consulta de datos individuales del censo en el INE Sí Muestra tus datos de inscripción completos Necesita identificación electrónica Ayuntamiento No Atención directa de la administración local Sujeto a horarios de atención

Qué hacer si algo no cuadra

Si la tarjeta censal no llega, usa el buscador del INE. Es la segunda alternativa que señalan los medios, y permite consultar la mesa sin Cl@ve ni certificado. Además, si ves que tu mesa o local cambió respecto a elecciones anteriores, es normal. La Oficina del Censo Electoral comunica a los electores afectados las modificaciones de secciones, locales o mesas.

Si el buscador no te devuelve resultados, revisa estos puntos:

Que la provincia y el municipio sean los del censo, no los de tu residencia actual.

Que la inicial del apellido sea la del primer apellido.

Que no haya errores con tildes o con municipios de nombre parecido.

Si sigues sin encontrar el dato, contacta con tu ayuntamiento antes del domingo.

Consejos para el día de la votación

Lleva tu DNI, pasaporte o permiso de conducir. Un documento de identidad con foto es lo que necesitas para votar.

Comprueba el sitio con antelación y calcula cuánto tardas en llegar.

No dejes la consulta para el último momento: hoy es miércoles 25 y faltan cuatro días.