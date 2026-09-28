Es común que desechemos las cáscaras de limones, naranjas, mandarinas o cualquier otro cítrico, pues se consideran que no tienen utilidad alguna, sin embargo, se trata de una creencia errónea. En esta ocasión, te quiero compartir un truco casero usando la piel de estas frutas en las tazas que tomas café o distintas infusiones. A continuación, te explicaré para qué sirve y cómo realizar correctamente este método.
Para qué sirve frotar cáscaras de cítricos en las tazas
Seguramente tú seas una de las millones de personas que acostumbra a beber café o cualquier infusión en una taza de manera diaria, ya sea después de despertar o antes de acostarte en tu cama.
De ser afirmativo, es posible que hayas notado en estos recipientes de cerámica que quedan manchados tras su constante uso. La razón de ello se debe a los taninos, unos compuestos orgánicos y ácidos presentes en estas bebidas que se adhieren con facilidad porosa.
Si bien has intentado lavarlas, no has tenido el resultado deseado, ya que las manchas no se desprenden. Es así que mantienen un mal aspecto y tomas la decisión de desecharlas, pero este problema puede acabarse usando las cáscaras de cítricos.
Sucede que estas cortezas contienen ácido cítrico y aceites esenciales; la combinación de ambas facilitan la desaparición de estas manchas. Es una opción sumamente recomendada, además, no representa un gasto económico elevado.
Cómo realizar correctamente este truco casero
Para esta ocasión, solo necesitarás las cáscaras de cítricos —sea de limón, naranja, mandarina, etc.— y agua caliente. También puedes añadir sal si deseas resultados más favorables.
El proceso es sumamente sencillo, pero tienes que realizarlo correctamente. A continuación, te compartiré el paso a paso de este truco casero para que desaparezcas las manchas de café o té de tus tazas:
- Reúne la cantidad necesaria de cáscaras de cítricos.
- Toma las cáscaras y frótalas en el interior de tus tazas.
- Vierte agua caliente en las tazas y espera máximo 15 minutos para que haga efecto.
- Cumplido el tiempo, usa tu esponja de cocina y comienza a lavar tus tazas.
- Enjuaga tus tazas y déjalas secar.
Como notarás, no es nada complicado realizar este truco casero, pero sí requiere de paciencia. Trata de aplicarlo desde hoy hacia adelante, ya que así ahorrarás más dinero y tus tazas lucirán como nuevas.