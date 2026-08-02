Apreciar el aroma de las páginas de un libro es más que un deleite sensorial, pues tiene un importante significado para la psicología . Los expertos en esta ciencia han realizado estudios al respecto con el propósito de conocer exactamente cuáles son los rasgos de estas personas. ¿Estás dispuesto a saber qué indican los especialistas en salud mental? Sigue leyendo este artículo informativo.

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El gusto por el olor característico de las páginas impresas resulta ser una costumbre bastante común entre la población que, lejos de tomarse como una rareza individual, puede revelar información sobre la personalidad de quien está acostumbrado a ello.

Puede parecer una costumbre extraña, pero millones de personas tienen gusto por el olor de los libros. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que les agrada el olor de un libro

¿Sabías que el olfato es el sentido con mayor conexión con las áreas cerebrales vinculadas a la memoria y las emociones? Esto se puede evidenciar cuando percibes un aroma muy agradable, ocasionando en tu interior una sensación de bienestar, placer o incluso nostalgia.

Dicha situación también ocurre cuando destapas un libro, especialmente cuando es nuevo. Es capaz de mejorar tu estado ánimo, obligando que sientas una mayor motivación para leer su contenido.

Además, la neurocientífica Rachel Herz señala que la presencia de ciertos aromas puede mejorar la atención y el enfoque al realizar tareas mentales, tal como la lectura de un libro preferido.

Los psicólogos indican que el olfato es el sentido con mayor vínculo con nuestro estado mental. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Pasando al plano psicológico, existen estudios científicos los cuales señalan que las personas que muestran afinidad con el olor de los libros sienten una fuerte atracción por experiencias profundas e intensas. Esto significa que son altamente sensibles y la necesidad de vínculos genuinos.

No se conforman con lo habitual; al contrario buscan que sus interacciones personales y metas profesionales posean un sentido profundo y una verdadera razón de ser.

Por otro lado, se caracterizan por prestar atención a cualquier detalle. Hay individuos que no tomarían en cuenta el olor de los libros, pues su propósito es leer el contenido que posee; sin embargo, estas personas no dejan pasar desapercibido ninguna particularidad.

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