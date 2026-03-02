Si recientemente te topaste con videos de personas arrojando su ropa a la nieve y quedaste confundido, no eres el único. La escena se ha vuelto cada vez más común en plataformas como TikTok, donde usuarios se graban saliendo en plena tormenta para lanzar suéteres, sábanas e incluso alfombras de lana sobre nieve recién caída. Los clips ya acumulan millones de reproducciones, mientras los comentarios se dividen entre quienes lo consideran un método ingenioso y quienes creen que es solo otro experimento viral sin sentido.

“No pierdan la oportunidad de ‘lavar con nieve’ sus suéteres de lana y cachemira hoy”, escribió la usuaria @stylebynatalie.

“¿Tienes un suéter de lana? ¡PRUEBA LAVARLO CON NIEVE! Aquí está mi video sobre cómo lavar con nieve ropa y alfombras de lana. Idealmente debería ser 100% lana, aunque mi alfombra era una mezcla, y aun así quedó maravillosa”, comentó @minnayee.

La práctica consiste en colocar prendas de lana sobre nieve limpia y muy fría para refrescarlas sin usar agua ni detergente. (Foto: @stylebynatalie / TikTok)

Aunque parezca una moda reciente, la práctica no es nueva. De acuerdo con Fran Kozen y Larissa Shepherd, especialistas en ciencia de fibras y diseño de indumentaria de Cornell University, en países nórdicos se utiliza desde hace años la nieve limpia y suelta para refrescar textiles de lana voluminosos que resultan difíciles de lavar en casa.

Sin embargo, los expertos advierten que no sustituye un lavado convencional y que solo funciona en condiciones muy específicas.

“Cuando se lava lana, no se quiere mucha agitación ni calor, porque eso puede hacer que las escamas de la fibra se abran y, si se deja secar con calor, la prenda puede apelmazarse”, explicó Shepherd.

Especialistas de Cornell University advierten que solo funciona en condiciones específicas y principalmente con lana 100%. (Foto: @minnayee / TikTok)

La razón es que las fibras de lana están cubiertas por pequeñas escamas que, con calor y fricción, pueden entrelazarse entre sí y provocar que la prenda encoja o se endurezca de forma permanente. Por eso algunas personas optan por esta alternativa en climas muy fríos.

Aun así, la técnica requiere cuidado. “Debe hacer mucho frío, y la prenda debe estar fría antes de colocarla en la nieve”, señaló Kozen.

Incluso en esas condiciones, las expectativas deben ser realistas: “No hará nada por la ropa deportiva sintética, que retiene olores”, agregó.

Sobre otras fibras naturales, Shepherd precisó: “El algodón, que es la fibra natural más utilizada, tiene una estructura en forma de cinta que atrapa bien la suciedad; el lavado con nieve puede eliminar algo de polvo superficial, pero no manchas profundas.”

Métodos alternativos para lavar la ropa

Lavado con bicarbonato de sodio y vinagre

Según Healthline, una alternativa ecológica al detergente tradicional es usar bicarbonato de sodio junto con vinagre blanco. Cuando agregas media taza de bicarbonato al ciclo de lavado y media taza de vinagre durante el enjuague, estos ingredientes ayudan a eliminar olores y suavizar las telas sin químicos agresivos. Muchos hogares usan esta mezcla especialmente para ropa deportiva o prendas delicadas.

Lavado con agua fría y un “washboard” o tabla de lavar

Antes de las lavadoras eléctricas, la gente frotaba la ropa con una tabla de lavar usando agua fría y un poco de jabón biodegradable. Este método todavía se usa en áreas sin electricidad o cuando se quiere cuidar fibras delicadas (como lana o seda). Frotar suavemente en agua con jabón puede aflojar la suciedad sin dañar las prendas.

Lavado con jugo de limón y sal para manchas:

Para manchas específicas (como de sudor o hierba), una mezcla de jugo de limón con sal puede actuar como quitamanchas natural. Se aplica sobre la mancha antes del lavado y se deja reposar unos 30 minutos al sol. El ácido del limón y la abrasión suave de la sal ayudan a aclarar la mancha sin blanqueadores fuertes.

