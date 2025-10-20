Los científicos identificaron nuevas opciones alimentarias que podrían ayudar a mejorar el tránsito intestinal de forma natural, incluyendo una fruta que muchas personas ya tienen en casa.

Investigadores del Reino Unido publicaron en la Journal of Human Nutrition and Dietetics nuevas pautas sobre alimentos que pueden aliviar el estreñimiento, una condición que afecta a millones de adultos en todo el mundo.

En un comunicado difundido el 13 de octubre, el King’s College de Londres señaló que esta investigación representa “las primeras pautas dietéticas basadas en evidencia para adultos con estreñimiento crónico”.

Entre las principales recomendaciones se destacan el consumo de kiwi, pan de centeno y agua mineral, alimentos que, según el estudio, contribuyen significativamente a mejorar la regularidad intestinal.

Las recomendaciones incluyen kiwi, pan de centeno y agua mineral como alternativas más efectivas que la fibra sola. (Foto referencial: Freepik)

Los investigadores aclararon que consumir fibra por sí sola no parece ser suficiente.

La autora del estudio, Eirini Dimidi, explicó: “Nuestras pautas encontraron que simplemente no hay suficiente evidencia para sugerir que la fibra realmente funciona específicamente en el estreñimiento. En cambio, nuestra investigación revela nuevas estrategias dietéticas que sí podrían ayudar a los pacientes”.

“Al mismo tiempo, necesitamos con urgencia más ensayos de alta calidad para fortalecer la evidencia sobre lo que funciona y lo que no”, agregó.

El nutricionista certificado y chef profesional Jason Heiselman, con sede en Nueva York, explicó que los kiwis contienen vitamina E y una enzima llamada actinidina que ayuda a acelerar la digestión y reducir la hinchazón.

Expertos señalan que estos alimentos contienen enzimas que aceleran la digestión y reducen la hinchazón. (Foto referencial: Freepik)

“Es lógico incluir unas rodajas con cualquier comida”, afirmó en conversación con Fox News Digital.

“Combinar el kiwi con buenas fuentes de grasa como semillas, nueces o lácteos enteros permite que el cuerpo absorba más nutrientes”, agregó.

Heiselman destacó que el kiwi no solo es nutritivo, sino también versátil: “Es absolutamente delicioso”, afirmó.

Detalló también que, aunque muchas personas lo asocian con preparaciones dulces, esta fruta es un “elemento poco aprovechado” en platos salados.

Los investigadores esperan que estas pautas ayuden a las personas a gestionar mejor sus síntomas y mejorar su calidad de vida. (Foto referencial: Freepik)

“Trato las rodajas de kiwi como si fueran tomates recién cultivados y las sirvo con quesos salados, pistachos tostados y cebolla roja laminada”, explicó.

Asimismo, mencionó que tuvo muy buenos resultados usándolo como base para chutneys y salsas tipo relish.

Dimidi concluyó diciendo que espera que el consumo de kiwi y otros alimentos recomendados ayude a las personas a “autogestionar más sus síntomas y mejorar su calidad de vida”.

Según la autora, “por primera vez, hemos proporcionado orientación sobre qué enfoques dietéticos podrían realmente ayudar y qué consejos carecen de evidencia”.

