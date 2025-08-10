Es bien sabido que, para mantener un cabello sano, es importante cortarlo regularmente y hacer mascarillas una vez por semana, pero lo que haces justo después de salir de la ducha es clave para la salud de tu pelo.

Si sueles usar un cepillo común para peinar tu cabello recién lavado, podrías estar dañándolo mucho más de lo que crees.

“El cabello mojado tiene muchas diferencias físicas con respecto al cabello seco, y esto afecta su capacidad para soportar la tensión del cepillado”, explicó el Dr. Roshan Vara en una entrevista con The Sun.

Expertos recomiendan usar un peine de dientes anchos y comenzar a desenredar desde las puntas hacia arriba para evitar quiebres. (Foto: EyeEm Mobile GmbH / iStock)

Por eso, Vara recomienda usar un peine de dientes anchos y empezar a peinar desde las puntas hacia arriba: “Nunca comiences a peinar desde las raíces cuando el cabello está mojado; debes evitar esto para no dañarlo”.

Otra opción segura son los cepillos flexibles para desenredar. Brianna Delvecchio, especialista en color y peluquera en Ashley Lauren Beauty Lounge, comentó para Fox News Digital que “las cerdas flexibles son excelentes para desenredar sin ejercer demasiada tensión. Es una buena opción para todo tipo de cabello, siempre y cuando se use con suavidad y paciencia.”

Un error común es usar secador o herramientas calientes con el cabello completamente mojado.

Es importante no usar herramientas de calor sobre el cabello completamente mojado para prevenir daños. (Foto referencial: Freepik)

“La rapidez con la que se elimina el agua del tallo capilar puede causar un efecto de ruptura que empuja la cutícula y hace que el cabello se caiga, porque no está lo suficientemente fuerte”, advirtió Vara.

Si no puedes dejar de usar calor, primero seca bien tu cabello con una toalla para eliminar el exceso de humedad y luego déjalo secar al aire un poco antes de aplicar calor.

Además, hay que considerar que factores externos como el estrés, la alimentación, las hormonas y el abuso de tintes o decoloraciones también dañan el cabello.

Aunque no hay evidencia científica sólida, algunos creen que la cerveza puede ayudar a mejorar la salud del cabello gracias a sus nutrientes. (Foto: Kaboompics.com / Pexels)

Si crees que has cometido algunos de estos errores y quieres devolverle el brillo a tu melena, la solución podría estar en tu refrigerador: la cerveza.

Aunque no hay evidencia científica que respalde este remedio con alcohol, la cerveza contiene nutrientes como calcio, hierro, proteínas, selenio, vitamina D, E y zinc, que pueden ser beneficiosos para el cabello, según Healthline.

El Dr. Ryan Welter, fundador y CEO de Regeneris Medspa & Cosmetic Surgery, aclaró para Fox News Digital que “hay algunas vitaminas y minerales en la cerveza, pero tu dieta habitual te aporta mucho más que lo que obtendrías de la cerveza”.

Los pasos para un correcto lavado del cabello

Según Schwarzkopf, para un correcto lavado del cabello, comienza por mojarlo completamente con agua tibia. Luego, aplica una cantidad adecuada de champú en la palma de tu mano y distribúyelo uniformemente sobre el cuero cabelludo. Masajea suavemente con las yemas de los dedos para estimular la circulación y eliminar la suciedad y los residuos acumulados. Asegúrate de cubrir toda la superficie del cuero cabelludo.

Una vez que hayas masajeado bien el cuero cabelludo, enjuaga abundantemente con agua tibia hasta que no queden restos de champú. Si sientes que tu cabello necesita una limpieza más profunda, puedes repetir el proceso de lavado.

Después del champú, aplica acondicionador de medios a puntas para hidratar y sellar la cutícula, dejándolo actuar durante el tiempo recomendado en el envase antes de enjuagar completamente. Este último paso ayuda a desenredar el cabello y a darle suavidad y brillo.

Para secar el cabello sin dañarlo, es recomendable usar una toalla de microfibra para eliminar el exceso de humedad, y luego un secador a temperatura media y a una distancia de unos 15 cm, moviéndolo constantemente para no concentrar el calor en un solo punto. También se puede optar por secar al aire libre, especialmente si se tiene tiempo.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestro canal de WhatsApp. No te pierdas información valiosa y consejos que te ayudarán en tu día a día. Únete a nuestra comunidad 👉 aquí