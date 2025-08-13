El comportamiento del peso mexicano frente al dólar hoy, miércoles 13 de agosto de 2025, responde directamente a las cifras de inflación reportadas en Estados Unidos. Con una inflación anual de 2.7%—ligeramente debajo de las expectativas del mercado—el panorama financiero internacional favoreció al peso, impulsando una apreciación intradía y cotizaciones entre 18.55 y 18.64 pesos por dólar. Esta variación destaca la sensibilidad de la moneda mexicana a factores económicos globales, en especial a la política monetaria de la Reserva Federal estadounidense y su impacto en los mercados emergentes.

La expectativa de un posible recorte en la tasa de interés de la Fed contribuyó a la debilidad temporal del dólar y fortaleció al peso mexicano, beneficiando la competitividad de activos nacionales. Este efecto puede generar tendencias favorables para quienes buscan comprar o vender dólares en el territorio mexicano, aunque su duración dependerá de próximos anuncios económicos y decisiones monetarias en EE.UU. Si buscas a cómo está el dólar hoy en México, en este artículo encontrarás el tipo de cambio actualizado, así como las cotizaciones bancarias.

Tipo de Cambio en México — 13 de agosto de 2025

Cotización oficial

Tipo de cambio FIX (Banxico/DOF): $18.6683 MXN por dólar estadounidense.

$18.6683 MXN por dólar estadounidense. Mercado spot: $18.61–$18.66 MXN por dólar en las primeras horas del día, con cierre previo en $18.66 MXN. Otro promedio registrado fue de $18.6850 MXN.

BANCO COMPRA (MXN) VENTA (MXN) BBVA México 17.78–18.15 18.91–19.30 Banorte 17.40–17.78 18.95–19.38 Citibanamex 18.08–18.50 19.05–19.60 Banco Azteca 17.55–18.12 19.19–19.62 Afirme 17.80–18.25 19.30–19.75 Scotiabank 16.60–18.28 19.60–19.78 Banregio 18.33 19.53 Inbursa 18.58 19.48 Monex 18.02 19.92 Santander 19.63 21.33 Bank of America 17.6991 19.7628

Por lo tanto, el dólar se compra en un rango aproximado de 16.60–19.63 MXN y se vende en un rango de 18.91–21.33 MXN, dependiendo del banco. Estos valores pueden variar ligeramente a lo largo del día por ajustes internos y horarios de cada institución. Los rangos reflejan ligeras diferencias por horarios y políticas internas bancarias.

Un dato a tener en cuenta es que el tipo de cambio FIX es una herramienta crucial para el mercado financiero en México, ya que determina el valor oficial del peso frente al dólar estadounidense. Este valor es calculado por el Banco de México (Banxico), basándose en un promedio ponderado de las cotizaciones de las operaciones al mayoreo. Dicho proceso asegura que el tipo de cambio sea representativo de las transacciones reales del mercado, garantizando transparencia y estabilidad para las empresas y particulares que operan con divisas.

La determinación del FIX se realiza cada día hábil bancario a partir de las 12:00 horas, y se publica oficialmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF) al día siguiente. Este dato es vital, ya que es el que se utiliza para saldar obligaciones y contratos denominados en dólares que se liquidarán en México. Gracias a este mecanismo, tanto empresas como individuos pueden planificar y ejecutar transacciones internacionales con una referencia clara y regulada.

¿Qué datos económicos de EE.UU. influyeron en la tendencia del peso mexicano hoy?

Los datos económicos de EE.UU. que influyeron en la tendencia del peso mexicano hoy, miércoles 13 de agosto de 2025, son principalmente las cifras de inflación al consumidor (Índice de Precios al Consumidor, IPC) correspondientes al mes de julio:

El IPC subió 0.2% mensual y 2.7% anual , igual al registro del mes anterior y por debajo de lo esperado por analistas (2.8% anual era el consenso). La inflación subyacente (que excluye alimentos y energía) avanzó 0.3% mensual y 3.1% anual, mostrando un repunte en servicios y vivienda.

, igual al registro del mes anterior y por debajo de lo esperado por analistas (2.8% anual era el consenso). La inflación subyacente (que excluye alimentos y energía) avanzó 0.3% mensual y 3.1% anual, mostrando un repunte en servicios y vivienda. Estos datos reforzaron las expectativas de un posible recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en septiembre. Los operadores apostaron a que la Fed tomará medidas ante la inflación moderada, lo que debilitó al dólar y favoreció al peso mexicano con una apreciación durante la jornada.

(Fed) en septiembre. Los operadores apostaron a que la Fed tomará medidas ante la inflación moderada, lo que debilitó al dólar y favoreció al peso mexicano con una apreciación durante la jornada. Además, hubo atención a la extensión de aranceles de EE.UU. a China y la agenda cargada de otros indicadores que pueden influir en las decisiones futuras de la Fed, como inflación mayorista, ventas minoristas y confianza del consumidor, aunque esos datos aún no se han publicado hoy.

En resumen, el peso mexicano se apreció frente al dólar principalmente por la publicación de un dato de inflación de EE.UU. menor al esperado, que consolidó la expectativa de una política monetaria menos restrictiva en EE.UU. y debilitó al dólar en los mercados internacionales.

¿Cuál fue el precio de cierre del dólar en México el 12 de agosto?

El precio de cierre del dólar en México el martes 12 de agosto de 2025 fue de 18.66 pesos por dólar según los datos promedio de bancos y el registro interbancario anunciado por el Banco de México (Banxico) y medios especializados. Este valor representa el promedio ponderado con que se liquidaron las operaciones al final de la jornada cambiaria.

También se reporta que el tipo de cambio FIX oficial para solventar obligaciones denominadas en dólares, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), fue de 18.6683 pesos por dólar para ese mismo día.

¿Qué diferencia hay entre el tipo de cambio del Banco de México y el precio de mercado?

La diferencia principal entre el tipo de cambio del Banco de México (Banxico) y el precio de mercado es la forma en que se calculan y utilizan:

Tipo de cambio Banxico (FIX):

Es una tasa de referencia que el Banco de México determina y publica diariamente, usualmente alrededor de mediodía.

que el Banco de México determina y publica diariamente, usualmente alrededor de mediodía. Se calcula a partir de un promedio ponderado de cotizaciones recabadas del mercado de cambios al mayoreo durante tres periodos específicos en la mañana, considerando las operaciones que reflejan las condiciones predominantes del mercado.

recabadas del mercado de cambios al mayoreo durante tres periodos específicos en la mañana, considerando las operaciones que reflejan las condiciones predominantes del mercado. El FIX sirve para solventar obligaciones de pago en moneda extranjera, operaciones bancarias, contratos y liquidaciones, y es la referencia oficial en facturación y operaciones institucionales.

Se mantiene fijo hasta el siguiente día hábil, por lo que no se actualiza en tiempo real, y suele ser más estable.

Precio de mercado (tipo de cambio spot, bancario, en ventanilla):

Es el valor al que realmente se compran y venden dólares en bancos, casas de cambio o plataformas financieras , y puede diferir entre instituciones.

, y puede diferir entre instituciones. Este precio varía constantemente durante el día según la oferta y demanda, expectativas económicas, política monetaria, noticias, y factores internacionales.

según la oferta y demanda, expectativas económicas, política monetaria, noticias, y factores internacionales. Suele ser un poco mayor para el público por incluir comisiones, margen de ganancia, costos de operación y riesgo, por eso en ventanilla es más alto que el FIX, y cada banco ofrece precios de compra y venta distintos.

Por ello, cuando consultas un precio bancario, suele haber una diferencia de centavos (a veces mayor) frente al valor FIX. El FIX ayuda a dar orden y transparencia al mercado mexicano, pero no determina el precio final de cada operación individual.

¿Cómo afecta la inflación en EE.UU. a la cotización del peso mexicano hoy?

La inflación en EE.UU. afecta directamente la cotización del peso mexicano hoy, 13 de agosto de 2025, a través de las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) y el comportamiento del dólar:

Este mes, el crecimiento anual de la inflación estadounidense fue del 2.7% , ligeramente por debajo del 2.8% esperado por analistas. En términos mensuales, subió 0.2% , también en línea con lo estimado y menor al dato previo.

, ligeramente por debajo del 2.8% esperado por analistas. En términos mensuales, subió , también en línea con lo estimado y menor al dato previo. Al ser inferior a lo previsto, se fortaleció la expectativa de un posible recorte en la tasa de interés de la Fed en septiembre , lo que debilitó al dólar frente a otras monedas y favoreció una apreciación del peso mexicano.

, lo que debilitó al dólar frente a otras monedas y favoreció una apreciación del peso mexicano. Como resultado, el peso mexicano avanzó 0.5% intradía , acercándose a 18.55–18.64 pesos por dólar , y mostró una leve ganancia respecto al cierre anterior; el dólar operó con menor fuerza frente a varios pares internacionales.

, acercándose a , y mostró una leve ganancia respecto al cierre anterior; el dólar operó con menor fuerza frente a varios pares internacionales. La moderación de la inflación en EE.UU. suele permitir mayor liquidez y menores rendimientos extranjeros, lo que impulsa a inversionistas a buscar mercados emergentes como el mexicano, favoreciendo al peso.

