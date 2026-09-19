La alerta sísmica del Segundo Simulacro Nacional 2026 sonará este sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, tiempo del centro de México , en Michoacán y el resto del país. El ejercicio contempla el envío de una notificación masiva a teléfonos celulares mediante Cell Broadcast, por lo que los mexicanos y la comunidad hispana en Estados Unidos con familiares en el estado pueden anticipar el aviso y evitar confundirlo con una emergencia real.

Michoacán figura entre las entidades donde se activarán tanto los mecanismos de alerta disponibles como el mensaje de prueba en equipos móviles del ensayo que busca reforzar la respuesta de familias, escuelas, empresas e instituciones ante un sismo. La notificación llegará en los 32 estados de México sin necesidad de descargar una aplicación específica, contar con saldo o activar datos móviles, aunque la recepción puede depender de que el dispositivo sea compatible y esté conectado a la red celular.

MÉXICO, 19-09-2026.- Revisa en qué estados sonará la alerta sísmica este 19 de septiembre durante el Segundo Simulacro Nacional 2026. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini para MAG de El Comercio.

¿A qué hora sonará la alerta sísmica en los celulares en Michoacán durante el Segundo Simulacro Nacional 2026?

La alerta está programada para sonar a las 12:00 horas del sábado 19 de septiembre de 2026, tiempo del centro de México. Michoacán opera bajo ese mismo horario, por lo que la activación prevista para celulares, altavoces y mecanismos de alertamiento disponibles en la entidad será a mediodía.

El aviso móvil forma parte de un ejercicio nacional y no indica que haya ocurrido un terremoto real. El mensaje de prueba debe identificar claramente su relación con el Simulacro Nacional 2026 para evitar alarma entre los usuarios y permitir que las personas pongan en práctica su plan familiar o laboral de protección civil.

En Estados Unidos, la equivalencia será de 11:00 a. m. en la Costa Oeste, 12:00 p. m. en la zona central y 1:00 p. m. en la Costa Este. Esta conversión puede ser útil para las familias binacionales que quieran coordinarse con parientes en Michoacán o verificar que conozcan las medidas de seguridad durante el simulacro.

¿Qué hacer si la alerta sísmica suena antes o después en Michoacán por el Segundo Simulacro Nacional 2026?

Si el aviso llega unos minutos antes o después de las 12:00 p. m., lo aconsejable es mantener la calma y revisar el contenido de la notificación. Durante el simulacro, las autoridades utilizarán canales oficiales para comunicar que se trata de un ejercicio preventivo y que el escenario es hipotético.

Las variaciones en la recepción entre un teléfono y otro pueden ocurrir porque Cell Broadcast distribuye el aviso a los dispositivos conectados a las antenas celulares en el área de cobertura. No todos los equipos reciben el mensaje exactamente al mismo segundo, por lo que un pequeño desfase no necesariamente significa una falla ni una alerta real. La información disponible no establece un margen oficial de retraso aceptable para cada dispositivo.

Si el sonido ocurre fuera del horario anunciado y el mensaje no menciona el simulacro, consulta los canales oficiales de Protección Civil y del Servicio Sismológico Nacional antes de compartir información en redes. Ante una alerta real, sigue el plan de emergencia: conserva la calma, aléjate de objetos que puedan caer, evacúa solo si es seguro hacerlo y utiliza las rutas y puntos de reunión previamente establecidos.

¿Qué hago si no recibo la alerta sísmica en mi celular este 19 de septiembre?

No recibir el aviso no significa automáticamente que tu teléfono esté averiado. Aunque el alertamiento móvil se anuncia para los 32 estados de la República Mexicana, la llegada del mensaje depende de la cobertura de la red celular, de la conexión del equipo a una antena y de la compatibilidad técnica del dispositivo con el sistema Cell Broadcast.

Como medida práctica, verifica que el celular esté encendido, tenga señal móvil y no esté en modo avión. También conviene revisar en los ajustes del dispositivo que las alertas de emergencia o alertas gubernamentales estén habilitadas; la ruta exacta del menú cambia según el fabricante, el modelo y la versión del sistema operativo.

Ten en cuenta que el aviso no requiere datos móviles, internet, saldo ni una aplicación instalada. Si no lo recibes, participa de todas formas en el simulacro siguiendo las indicaciones de tu escuela, trabajo, edificio o autoridades locales, y toma nota para consultar posteriormente con tu operador telefónico o revisar la configuración del equipo.

OAXACA, JUÁREZ (MÉXICO), 19/09/2026. ¿A qué hora sonará la alerta sísmica hoy? Revisa la información oficial del Segundo Simulacro Nacional del 19 de septiembre y el mensaje en celulares. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini para MIX de Gestión.

Epicentro del sismo del Segundo Simulacro Nacional 2026 en Michoacán

La hipótesis principal del Segundo Simulacro Nacional 2026 plantea un sismo hipotético de magnitud 7.7, localizado a 15 kilómetros al sur-suroeste de Tehuacán, Puebla, con una profundidad de 67 kilómetros. No corresponde a un sismo real ni a un evento con epicentro en Michoacán.

Para Michoacán, el ejercicio sirve para practicar la respuesta ante un movimiento telúrico y reforzar protocolos preventivos, aunque el escenario principal divulgado para esta edición se ubica en Puebla. Las autoridades también han informado que el simulacro considera cinco hipótesis regionales; pero se desconoce cuál de ella aplica específicamente al mencionado estado.

Es importante no difundir el epicentro simulado como si fuera una alerta de actividad sísmica confirmada. El Servicio Sismológico Nacional emitirá una comunicación sobre el evento hipotético a las 12:00 horas como parte de la dinámica del simulacro.

Contexto del Segundo Simulacro Nacional 2026

El Segundo Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, tiempo del centro de México. La convocatoria busca fortalecer la cultura de prevención y poner a prueba los protocolos de respuesta de población, instituciones públicas, empresas, escuelas y servicios de emergencia ante riesgos sísmicos.

La fecha tiene un significado especial en México por la memoria de los terremotos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y de 2017. Participar permite identificar rutas de evacuación, zonas de menor riesgo, puntos de reunión, necesidades de personas mayores, niñas, niños, mascotas y personas con discapacidad, además de detectar fallas en los planes de emergencia.

En Michoacán, la alerta en altavoces forma parte de las entidades consideradas en el esquema de alertamiento sísmico, junto con Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Morelos y Chiapas. Paralelamente, el mensaje de prueba para celulares tiene alcance nacional, con el propósito de ampliar la cobertura del aviso preventivo.

Mapa donde sonará la alerta sísmica del Segundo Simulacro Nacional 2026 en México

¿Cómo funciona el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX)?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, conocido como SASMEX, usa una red de sensores para detectar ciertos sismos en zonas instrumentadas y transmitir una advertencia antes de que las ondas sísmicas más intensas alcancen áreas lejanas del epicentro. La alerta no predice terremotos: funciona después de que un movimiento ya ha iniciado y, cuando las condiciones lo permiten, ofrece segundos de anticipación para actuar.

En el caso del Segundo Simulacro Nacional 2026, la señal sonora y el aviso móvil serán una prueba programada, no una activación por un terremoto detectado. Los altavoces de alerta sísmica se activarán en entidades que cuentan con este sistema, incluido Michoacán, mientras que el mensaje de Cell Broadcast busca llegar a teléfonos celulares en todo México.

Cell Broadcast es una tecnología de difusión celular que permite enviar un mensaje de emergencia a numerosos dispositivos conectados a antenas dentro de una zona definida. Según la información divulgada sobre el simulacro, funciona sin internet, datos móviles, saldo ni aplicaciones; sin embargo, no sustituye el plan familiar de protección civil ni garantiza que todos los modelos de teléfono reciban el aviso.