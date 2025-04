En Estados Unidos, existen programas de salud pública como Medicaid y CHIP (Children’s Health Insurance Program) que ofrecen cobertura médica gratuita o de bajo costo para personas de bajos ingresos, incluyendo familias mexicanas. Aunque muchas personas piensan que por no tener papeles o por ser inmigrantes no califican, lo cierto es que sí hay casos en los que los mexicanos pueden beneficiarse de estos programas, especialmente los niños nacidos en EE. UU. o quienes cuentan con residencia legal.

Si vives en Estados Unidos, eres mexicano y quieres saber si tú o tus hijos pueden recibir ayuda médica en 2025, aquí te lo explicamos paso a paso.

¿Qué es Medicaid y qué cubre?

Medicaid es un programa federal y estatal que proporciona cobertura médica gratuita o a muy bajo costo a personas con ingresos limitados. Cubre servicios como:

Visitas al médico

Hospitalización

Medicamentos recetados

Emergencias

Atención prenatal y parto

Salud mental y terapia

Exámenes preventivos y vacunas

¿Qué es CHIP?

CHIP es el programa que cubre a niños y adolescentes menores de 19 años que no califican para Medicaid, pero cuyos padres no pueden pagar un seguro privado. En muchos estados, los niños indocumentados no califican, pero sí lo hacen los niños nacidos en EE. UU., aunque sus padres no tengan papeles.

Cubre:

Consultas médicas

Exámenes dentales

Atención visual

Vacunas

Hospitalizaciones

¿Quién califica para Medicaid o CHIP en 2025?

Tú o tus hijos podrían calificar si:

Tienen nacionalidad estadounidense (por nacimiento en EE. UU.)

Son residentes permanentes (green card) o tienen visa humanitaria, asilo o estatus especial

Tus ingresos familiares están por debajo del límite federal (varía según el estado y número de personas en el hogar)

Estás embarazada (algunos estados ofrecen cobertura sin importar estatus migratorio)

Tus hijos son menores de 19 años, aunque tú no tengas documentos

Conoce los requisitos para aplicar a los programas de salud Medicaid y CHIP: una oportunidad para proteger a tus hijos este 2025.

¿Puedo aplicar si no tengo papeles?

Si no tienes estatus migratorio legal, no puedes aplicar para Medicaid para ti mismo, pero tus hijos ciudadanos sí. Además:

Tú puedes llenar la solicitud por ellos

No te pedirán información migratoria tuya, solo la del niño

No afecta tu situación migratoria futura (no cuenta como “carga pública”)

¿Cómo aplicar a Medicaid o CHIP?

Puedes aplicar en línea, por teléfono o en persona:

www.healthcare.gov

Llena la solicitud por internet o llama al 1-800-318-2596 (en español)

También puedes acudir a un centro de salud comunitario o clínica local, donde te ayudarán gratis a llenar el formulario

Consejos útiles

Asegúrate de tener actas de nacimiento, comprobantes de ingresos recientes, y documentos de identidad del niño

Pregunta si tu estado tiene un programa local adicional (California, Texas y Nueva York tienen opciones más amplias)

No tengas miedo: la ley protege a los solicitantes de represalias por pedir servicios médicos para sus hijos

Estados con más acceso para mexicanos sin papeles (para servicios médicos limitados o de emergencia):

California

Nueva York

Illinois

Washington

Oregon

Estos estados ofrecen opciones parciales o programas estatales especiales incluso si no tienes documentos.

En resumen

Tus hijos nacidos en EE. UU. pueden calificar para Medicaid o CHIP

No necesitas tener papeles para aplicar en su nombre

No afecta tu estatus migratorio ni te perjudica como “carga pública”

Los servicios incluyen salud, vacunas, dentista, emergencias y más

Si tus hijos nacieron en EE. UU., podrían calificar para seguros médicos como Medicaid o CHIP, incluso si tú no tienes papeles.