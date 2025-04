Aquí no aplica la popular frase “el orden de los factores no altera el producto” y es mejor que tengas en cuenta estas recomendaciones para no poner en riesgo tu salud. ¿Alguna vez te pusiste a pensar que si comes primero el pan o el arroz en lugar de las proteínas o verduras puedes estar afectando tu salud? Hoy te traigo información valiosa para aprender a regular la glucosa gracias a una dieta equilibrada y la manera correcta en la que debes ingerir los alimentos. Y es que nutrióloga de Miami, Adriana Martin, explica el orden correcto en que debes comerlos y todos los beneficios que esto trae.

Lo primero que debes saber es que la glucosa es el azúcar que circula en la sangre y se conoce también como azúcar en la sangre o glucemia. Esta es muy importante porque es la principal fuente de energía del cuerpo (en especial del cerebro, corazón y músculos), pero también puede ser un problema cuando nos enfrentamos a la diabetes. Según la American Diabetes Association, proviene “de los alimentos que comemos o es producida por el hígado, y se encuentra en el torrente sanguíneo (cuando se transporta a todos nuestros órganos y células) y dentro de las células (donde se transforma en energía)”.

El problema viene cuando el nivel de azúcar aumenta y nos topamos con la hiperglucemia, que es el término técnico para los niveles elevados de glucosa en sangre. Estas son algunas de las causas: demasiada comida con más carbohidratos de lo habitual; deshidratación; no estar activo; entre otros.

Claves para manejar la glucosa: el orden correcto de los alimentos que debes seguir

Aunque no lo creas, el orden en el que ingieres los alimentos sí afecta tu salud. Por ejemplo, si estás en un restaurante, en algunas ocasiones te sirven pan con aceite de oliva o mantequilla, algo que puede ser muy delicioso, pero también un gran problema. Un estudio de la Universidad de Cornell de 2015 explicó que dos comidas con los mismos alimentos pueden tener impactos muy diferentes en nuestro organismo, dependiendo del orden en el que ingerimos sus componentes.

“Hay que tener cuidado con la calidad de los carbohidratos y estos también hacen que se suban los niveles de glucosa en la sangre y cuando te sube la insulina, después del pico viene la bajada y es aquí cuando empieza la ansiedad, te dan ganas de comer, no sabes por qué te da ese bajón, y quieres comerte algo dulce”, explicó la nutrióloga Adriana Martin invitada al programa ‘Hoy Día’ de Telemundo.

La experta tiene una consejo clave: el orden de los alimentos. Ella recomienda empezar por la fibra que se encuentra principalmente en los vegetales y no iniciar las comidas con los carbohidratos como el pan y el arroz. Luego hay que continuar con las grasas saludables, las proteínas y, al final, los carbohidratos.

“Si empezamos comiendo el pancito, automáticamente suben los niveles de insulina, de la glucosa, después el arroz o nos tomamos jugo de naranja y sigue subiendo. Generalmente comemos muy poca ensalada y dejamos para el final la proteína. Esto es lo que te va a generar esa ansiedad a las 3 de la tarde en la que necesitas comer algo más”, explicó.

Si estás en un restaurante o una cena especial, no siempre será lo mejor comerte el pan con aceite de oliva o mantequilla antes de el plato de fondo. (Foto: Ana del Castillo / iStock) ×

Lo primero es consumir fibra porque esta hace que los nutrientes se absorban de una manera más lenta y se pueda controlar la subida de glucosa. Por ejemplo, “ir por la ensalada que es muy baja en caloría y te dará saciedad por más tiempo, verduras, frutas como manzanas. Luego la grasa saludable como el aguacate, luego la proteína y al final el carbohidrato. Lo mejor de todo es que es la misma cantidad de comida, no tienes que comer menos ni sacrificar, solo se trata de un truco para que sepas cómo ingerir los alimentos para que lo puedas controlar y rebajar. Y es que un buen orden alimenticio también ayuda a controlar el apetito”.

El orden que comas los alimentos puede regular la glucosa

