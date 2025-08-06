En caso no hayas comido por muchas horas, es alta la probabilidad de que algún plato lo ingieras en cuestión de minutos . Más aún cuando se trata de tu comida favorita. Sin embargo, este acto no tiene el visto bueno por expertos en salud, pues aconsejan que los distintos alimentos deben ser masticados de manera lenta. ¿Cuáles son las razones? Presta atención porque ahora te lo revelaré.

Es probable que te hayas dado cuenta que tienes este hábito al momento de comer junto a las personas que más aprecias, pues sueles ser el primero en acabar. Esto puede ser vergonzoso o mal visto ante los ojos de los demás. Ahora, ¿qué se entiende por comer rápido.

La psicóloga Leslie Heinberg considera que estas personas con este mal hábito terminan una comida normal antes de los 20 minutos, no mastican bien, no hacen pausas entre los distintos bocados y se sienten incómodamente llenas.

La profesional añade que existen una serie de posibles razones por las cuales comes con rapidez. Entre las principales son sentir que el tiempo te queda muy corto, padeces de estrés , ansiedad o angustia emocional, o no tienes consciencia de las señales de hambre y saciedad. Sin que te des cuenta, esta mala costumbre que aprendiste afectaría tu salud.

Una persona que mastica rápidamente puede padecer de estrés o ansiedad. (Crédito: Freepik)

¿Por qué debes masticar lentamente los alimentos?

Según la Clínica Pedroche, si sabes masticar correctamente cualquier tipo de alimento, estás favoreciendo la absorción de los nutrientes que contienen los distintos alimentos. Así estás permitiendo el buen metabolismo y fortaleces cada espacio de tu cuerpo.

Otro punto a considerar es que mejoras la digestión y evitas cualquier tipo de gastritis. Considera la saliva produce pH alcalino que equilibra los niveles de la acidez del estómago. Eso previene reflujos, gases o pesadez estomacal.

Esto te sorprenderá, pero también tendrás un mejor proceso de respiración y oxigenas correctamente tu organismo, permitiendo que los niveles de estrés se reduzcan. Además, disminuyes considerablemente la posibilidad de que sufras algún tipo de atragantamiento.

Es necesario que mastiques los alimentos adecuadamente. Así favoreces la digestión de tu organismo. (Crédito: Freepik)

Si bien Cleveland Clinic comparte los puntos anteriormente mencionados, añade que evitarías el síndrome metabólico, un conjunto de afecciones que incluyen hipertensión arterial, niveles alto de azúcar en sangre, exceso de grasa abdominal y niveles anormales de colesterol. La combinación de estos ocasionaría el aumento significativo de que padezcas enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y diabetes tipo 2.

Ante estos puntos, sería equivocado que pienses que masticar lento es una pérdida de tiempo. Este simple acto permite que tu salud se mantenga en mejor estado y disfrutes más de la vida. Te aconsejo que empieces ahora mismo y notarás la diferencia.