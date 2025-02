Qué significa que tu perro te lama mientras lo acaricias

¿Alguna vez te has preguntado por qué tu perro te lame mientras lo acaricias? Si es algo que has notado, no eres el único. Los perros son expertos en comunicarse con nosotros, y ese lamido puede tener varios significados. Desde mostrarte cariño hasta expresar emoción o incluso pedir atención, entender el porqué detrás de este gesto puede ayudarte a conocer mejor a tu fiel compañero. Hoy en Mag voy a desentrañar lo que puede estar diciendo tu perro cada vez que te da esos dulces lametazos.

1. Demostración de cariño

Uno de los motivos más comunes por los cuales un perro te lame mientras lo acaricias es para mostrarte su afecto. Así como tú puedes abrazar o besar a alguien que quieres, tu perro también tiene su propia forma de expresar cariño, y los lamidos son parte de esa expresión. “Lamer es un comportamiento juvenil normal en los cachorros y este comportamiento parece ser común en los humanos, especialmente cuando los humanos fomentan la interacción”, dice Lara Sypniewski, DVM , profesora de medicina de animales pequeños en la Universidad Estatal de Oklahoma.

2. Instinto social

Los perros son animales sociales y, como parte de su comportamiento instintivo, los lamidos pueden ser un signo de respeto o una forma de reforzar la jerarquía dentro del grupo. En la naturaleza, los perros se lamen entre sí para mostrar sumisión o para crear lazos más fuertes dentro de su manada. Si tu perro te lame mientras lo acaricias, podría estar mostrándote una especie de respeto, reconociéndote como parte importante de su “manada” humana.

Tu perro también puede lamerte para llamar tu atención o hacerte saber que está ansioso. | Crédito: Freepik

3. Búsqueda de atención

Tu perro podría estar lamiéndote porque quiere más atención. Tal vez le gusta cómo lo acaricias o está pidiendo más mimos. Si mientras lo acaricias se acerca a ti y te lame, puede ser su manera de decirte que disfrutan de la interacción y quieren que sigas. “Cuando los perros lamen, los humanos generalmente responden con atención y amor, reforzando aún más el comportamiento de lamido del perro”, dice Sypniewski a Businees Insider.

4. Relajación o consuelo

A veces, los perros se lamen para relajarse o calmarse a sí mismos. Si te das cuenta de que tu perro te lame mientras lo acaricias, puede ser una forma de sentirse más tranquilo y seguro en tu presencia. Los lamidos también pueden liberar endorfinas en el perro, lo que lo ayuda a sentirse bien. Si tu perro está nervioso o ansioso, el lamido puede ser una forma de autocalmarse, y tu acariciarlo puede reforzar ese sentimiento de seguridad.

5. Exploración y curiosidad

Los perros, especialmente los cachorros, exploran el mundo a través de su sentido del gusto. Si tu perro te lame mientras lo acaricias, podría estar simplemente explorando tu piel y captando información sobre ti. Los perros pueden detectar diferentes olores y sabores a través de su lengua, por lo que lamer puede ser una forma de aprender más sobre ti, tu estado emocional o incluso sobre tu salud.

Lamer puede ser una forma de que los perros establezcan vínculos con los miembros de la familia. | Crédito: Freepik

6. Posibles señales de incomodidad o estrés

Aunque los lamidos suelen ser una señal de afecto, también es importante observar el contexto. Si tu perro te lame de manera excesiva o nerviosa, podría estar mostrando signos de incomodidad o estrés. Algunos perros lamen más de lo necesario cuando están ansiosos o intentan lidiar con emociones que no pueden expresar de otra manera. Si notas que el lamido va acompañado de otros comportamientos como temblores o evitación, podría ser una señal de que algo no está bien.

7. Culpa y disculpas

Aunque no lo creas, algunos perros pueden lamerte como una forma de disculparse. Si el perro ha hecho algo que sabes que no está permitido (como morder tus zapatos o hacer travesuras), el lamido puede ser una manera de mostrar arrepentimiento o de suavizar la situación. Este comportamiento es más evidente en perros que han aprendido que ciertas acciones pueden hacer que su dueño se moleste.

¿Qué debes hacer?

Si tu perro te lame mientras lo acaricias, generalmente no hay necesidad de preocuparse. Es un comportamiento normal que indica afecto, calma o incluso una simple necesidad de atención. “Los dueños también deben saber que los perros pueden lamerse si sienten náuseas, por lo que si se trata de un cambio de comportamiento del perro o si está acompañado de otros signos de enfermedad, deben comunicarse con su veterinario”, dice Melissa Bain, DVM, profesora de comportamiento clínico animal en UC Davis.