Cuando se mantiene una conversación, se suelen hacer realizar distintos gestos o movimientos con el cuerpo que, posiblemente, consideras que son espontáneos. Sin embargo, es importante indicarte que el lenguaje corporal suele revelar datos interesantes de nuestra personalidad. Por suponer, ¿acostumbras a tocarte la nariz cuando hablas? Esto tiene una respuesta en la psicología.

Como te mencioné anteriormente, cada gesto o acción que realizas al momento de entablar una conversación revela algo inesperado de ti. Si te muerdes los labios al hablar o sueles cambiar de tema inesperadamente, tiene un significado y es importante que prestes atención a ello. Ahora, descubre la respuesta psicológica de tocarse la nariz durante una charla.

Esto significa tocarse la nariz en una conversación, según la psicología

Expertos en esta rama consideran que tocarse la nariz al momento de tener una conversación demuestra que la persona está presentando ansiedad, tensión o inseguridad. Es decir, realizará movimientos automáticos cuando siente que podría cometer algún error o está afrontando una situación incómoda.

Tocarse la nariz suele tener un significado interesante en la psicología. (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini)

La especialista Adrianne Carter, comparte lo anteriormente indicado, pero añade que este acto también sería una muestra de rechazo de lo que está escuchando. “A menudo es una señal de insatisfacción o un mensaje subconsciente que dice: ‘Rechazo lo que escucho de ti’”, declaró.

También incluye que dicho individuo no siente plena confianza en sí mismo, es decir, muestra poca seguridad al expresar lo que está sintiendo y, en la mayoría de casos, suele guardar lo que desea comunicar para evitar incomodidades.

Una de las razones por la cual una persona se toca la nariz al conversar es por inseguridad. (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini)

Los psicólogos añaden que este tipo de comportamientos suelen verse a seguido en personas que sienten vergüenza o nervios por cada acción que realizan. Se trataría de una “mecanismo de defensa corporal”.

A pesar de lo señalado, Adrianne Carter considera que este gesto no sería suficiente para llegar a una conclusión definitiva, es necesario visualizar el lenguaje corporal y el contexto emocional que mantiene la persona en una conversación.