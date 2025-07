En redes sociales abundan los llamados “trucos de viaje”, pero no todos son realmente eficaces. Uno de los más comentados recientemente fue compartido por el creador de contenido Henry Wade, quien en TikTok mostró su método para conseguir un supuesto aumento de categoría gratis en un vuelo. En su video, se graba caminando por el aeropuerto, comprando snacks y mostrando paso a paso lo que considera una estrategia infalible.

Según Henry, el truco consiste en comprar un pequeño regalo, como chocolates, y entregarlo con simpatía a la tripulación justo antes de abordar. “Solo tienes que ser amable, mostrar carisma y un poco de humor”, aconseja mientras entrega los obsequios a los asistentes de vuelo. Al final del clip, el tiktoker aparece disfrutando de un asiento con más espacio, una copa de champán y algunos snacks.

Sin embargo, su consejo generó opiniones divididas. Amanda Parker, experta en viajes de la agencia Netflights, advirtió que aunque la amabilidad siempre es bien recibida, no garantiza un ascenso de clase.

En su video, el usuario Henry Wade mostró cómo entregó snacks antes de abordar y terminó con una fila vacía, champán y atención especial. (Foto: @henryjwade / TikTok)

“El gesto no pasa desapercibido, pero las probabilidades de conseguir un upgrade solo por entregar chocolates son bajas”, señaló Parker en conversación con el Daily Mail.

La experta explicó que las mejoras de asiento generalmente se otorgan siguiendo criterios muy específicos como el estatus de viajero frecuente, la clase del boleto, la disponibilidad y las políticas de la aerolínea.

“Este tipo de situaciones pueden ocurrir, pero son la excepción, no la regla”, añadió. Aun así, bromeó diciendo: “¡Quizás tengas suerte si a la tripulación le gustan los M&M’s!”.

Una experta en viajes advirtió que estos gestos rara vez garantizan mejoras de asiento, ya que los upgrades dependen de factores como disponibilidad y estatus del pasajero. (Foto referencial: Pixabay)

El truco en cuestión generó opiniones divididas en redes: algunos aseguraron que funciona, mientras que otros dijeron que solo recibieron un “buen viaje”.(Foto referencial: Pixabay)

Henry no fue el único en opinar sobre la estrategia: su video recibió miles de comentarios. Algunos usuarios, incluidos ex tripulantes de cabina, aseguraron que el truco a veces funciona. “Como ex azafata, puedo confirmar que esto funciona”, escribió una persona. Otros fueron más escépticos: “Lo intenté, se llevaron mis snacks y solo me desearon buen vuelo”.

Más allá del truco, los expertos recomiendan opciones con mayores probabilidades de éxito, como unirse a programas de fidelización o viajar en temporada baja. Aunque esto no asegure un “upgrade”, ser amable con la tripulación siempre es bien recibido.

Los artículos que nunca debes llevar en tu equipaje de mano, según una exazafata

Semanas atrás, una exazafata reveló los artículos que, por más comunes e inofensivos que parezcan, no están permitidos en un avión. Barbara Bacilieri, una experta en viajes y ahora influencer, advirtió a los pasajeros sobre ciertos objetos que no deben ser trasladados en el equipaje de mano.

“Como exazafata, lo he visto todo a 12.000 metros de altura”, contó Bacilieri.“Pero nada me preparó para el día en que un hombre abrió una bolsa de supermercado llena de dólares y me preguntó si podía llevarla así”.

La exazafata, que tiene más de 4,9 millones de seguidores en redes sociales, asegura que viajar con grandes cantidades de dinero en efectivo no está permitido. “Nunca lo olvidaré: no era un sobre discreto ni un cinturón con dinero”, recordó. “Era una bolsa ruidosa, completamente abierta, con lo que parecían ser 20.000 dólares en billetes”.

Además del dinero, hay otros objetos que no se pueden llevar en un avión. Según la TSA y otras autoridades, productos como manzanas o fuegos artificiales también están prohibidos por seguridad. Aun así, algunas restricciones suelen generar momentos incómodos entre los viajeros.

“Una vez vi a una mujer llorar porque tuvo que tirar una crema facial de lujo que acababa de comprar”, recordó Bacilieri. “Estaba en un envase de 150 ml, aunque estuviera medio vacío”.

La experta también recomienda no llevar ciertos dispositivos electrónicos en el equipaje facturado.“El pasajero promedio sube al avión con seis dispositivos con batería de litio”, indicó.“Incluye teléfonos, tablets, portátiles, relojes inteligentes y auriculares inalámbricos”.

Aunque son pequeños, estas baterías pueden incendiarse si se dañan o se calientan demasiado. “De hecho, ahora son la causa principal de incendios a bordo”, afirmó.

Otro error común es comprar una navaja suiza como recuerdo.“Entiendo que estés en Ginebra y veas una navaja preciosa, perfecta como souvenir”, dijo la influencer.“Pero he visto a muchos pasajeros perderlas en el control de seguridad”.

