¿Necesitas ayuda para que tu familia coma mejor? CalFresh es la solución para millones en California. Este programa, también conocido como beneficios SNAP, ofrece apoyo a los hogares de bajos ingresos para que puedan comprar alimentos nutritivos.

El Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS) supervisa la iniciativa CalFresh, aunque la administración la realizan los condados. Los beneficiarios reciben su ayuda de forma mensual a través de una tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT), la cual funciona como una tarjeta de débito para compras en supermercados, mercados agrícolas y tiendas en línea como Amazon y Walmart.

Los beneficios máximos de CalFresh para 2025, que están vigentes de octubre de 2024 a septiembre de 2025, dependen del tamaño del hogar. Por ejemplo, una persona puede recibir un máximo de $292 mensuales, mientras que un hogar de cuatro personas puede obtener hasta $975. Para una familia de ocho, el monto máximo es de $1,756.

Estas son las fecha de pago en el mes de agosto 2025

Último dígito 1: depósito el 1 de agosto de 2025

Último dígito 2: depósito el 2 de agosto de 2025

Último dígito 3: depósito el 3 de agosto de 2025

Último dígito 4: depósito el 4 de agosto de 2025

Último dígito 5: depósito el 5 de agosto de 2025

Último dígito 6: depósito el 6 de agosto de 2025

Último dígito 7: depósito el 7 de agosto de 2025

Último dígito 8: depósito el 8 de agosto de 2025

Último dígito 9: depósito el 9 de agosto de 2025

Último dígito 0: depósito el 10 de agosto de 2025

La mayoría de los depósitos, cerca del 92%, se realizan antes de la medianoche del día programado. Si no ves tus fondos de inmediato, espera unas horas antes de contactar a la oficina de tu condado. Para verificar tu saldo, usa la aplicación ebtEDGE, visita www.ebt.ca.gov o llama al 1-877-847-3663.

¿Cómo duplicar tus beneficios de CalFresh?

Te explicamos cómo funciona el programa Double Up Food Bucks. Por cada dólar de CalFresh que uses para comprar frutas y verduras frescas, se te da $1 adicional. Si gastas $10 en manzanas, tendrás un total de $20 para gastar en productos saludables. Este programa, disponible en mercados afiliados de California, no solo te ayuda a comer mejor, sino que también apoya a los agricultores locales. Los beneficios de CalFresh y SUN Bucks son bienvenidos. Para encontrar tu mercado más cercano, visita doubleupca.org.

Estos programas están diseñados para ayudarle sin afectar su estatus migratorio por la norma de carga pública. Tenga en cuenta que si en su hogar hay adultos mayores de 60 años o personas con discapacidad, los requisitos de ingresos son más flexibles. Para recibir ayuda con su solicitud, contacte a su condado por teléfono, en línea o en persona a través de BenefitsCal.