Si creías que ya conocías todo sobre Costco —desde su icónico combo de hot dog por US$1,50 hasta sus montañas de papel higiénico— prepárate para sorprenderte. Existe una versión secreta y subestimada de este templo del ahorro: los Centros de Negocios Costco. Aunque están diseñados principalmente para dueños de negocios y restaurantes, cualquier miembro puede acceder a ellos y las ofertas son tan buenas que parecen de otro planeta.

¿A QUÉ HORA ABREN ESTAS TIENDAS?

Estos centros tienen un horario soñado para madrugadores: abren desde las 7 a.m., lo que significa que puedes abastecerte antes del trabajo sin enfrentarte a las multitudes. Es el paraíso para quienes aman ser productivos antes de que el mundo despierte. Y no, no necesitas una membresía diferente, ni tener un restaurante: basta con tu tarjeta de siempre y muchas ganas de ahorrar.

Los Centros de Negocios Costco están diseñados para uso comercial (Foto: Costco)

¿QUÉ PRODUCTOS VENDEN?

Imagínate cuchillos japoneses de nivel profesional, fregaderos dobles y refrigeradores industriales. Todo al estilo Costco, pero más orientado al alto rendimiento. Si alguna vez organizaste una cena familiar grande o cocinaste para un evento escolar, sabrás lo que significa necesitar utensilios que aguanten el ritmo. Y si el plan es simplemente mejorar tu cocina, este lugar también es para ti.

Pero la estrella del show es, sin duda, la comida. La oferta a granel es tan generosa como ridículamente conveniente. ¿Croissants? Sí, 204 piezas por el precio que normalmente pagarías por 108 en un supermercado común. Para anfitriones de Acción de Gracias, organizadores de fiestas o simplemente fanáticos del buen pan, esta joya oculta es una mina de oro.

Si alguna vez necesitaste hacer una compra rápida antes del trabajo, ahora es posible ya que estas tiendas abren a las 7:00 de la mañana (Foto: Costco)

NO HAY MUCHOS LOCALES EN ESTADOS UNIDOS

Claro, hay una trampa: solo hay 26 Centros de Negocios Costco en todo Estados Unidos, repartidos en apenas 14 estados. California lidera la lista con 11 sucursales, así que si vives allí, considérate afortunado.

El resto están en lugares como Florida, Texas, Illinois y Washington, entre otros. No son tan comunes como los Costco normales, pero justo ahí está el encanto: menos gente, menos filas y más oportunidades de encontrar cosas únicas.

Así que ya lo sabes. Si vives cerca de uno de estos centros y aún no lo has visitado, estás dejando pasar una de las experiencias de compra más interesantes que ofrece Costco. Ve antes de que se corra la voz, porque una vez que descubres un lugar donde puedes conseguir 200 croissants a un precio bajo y cuchillos que cortarían hasta el aburrimiento, ya no hay vuelta atrás.