Connecticut y el noreste de Estados Unidos se preparan para recibir una tormenta de nieve que promete teñir de blanco la región este fin de semana. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido advertencias para varias áreas del estado, instando a los residentes a prepararse para una acumulación de nieve significativa y condiciones de viaje potencialmente peligrosas.

¿CUÁNTA NIEVE CAERÁ EN CONNECTICUT?

Según los pronósticos, la tormenta se ha estado desplazando por el país y llegará al noreste este sábado por la tarde. Las nevadas iniciarán de forma ligera y se intensificarán durante la noche, con una acumulación estimada entre 7 y 8 pulgadas en algunas zonas.

Los condados de Fairfield, New Haven, Litchfield, Middlesex y New London estarán bajo advertencia de tormenta invernal desde las 5:00 p.m. del sábado hasta las 11:00 a.m. del domingo. Mientras tanto, los condados de Hartford, Tolland y Windham entrarán en alerta desde las 7:00 p.m. del sábado hasta la 1:00 p.m. del domingo.

Las nevadas más intensas se esperan en la primera mitad de la noche del sábado (Foto: AFP)

Las nevadas más intensas se esperan en la primera mitad de la noche del sábado, con una tasa de acumulación de 1 a 2 pulgadas por hora. Pero existe la posibilidad de que aire seco se infiltre después de la medianoche, lo que podría reducir la cantidad de nieve acumulada y, en su lugar, dar paso a lluvia helada. Esta combinación de nieve y hielo puede hacer que las carreteras sean extremadamente resbaladizas y peligrosas para la conducción.

El sábado comenzará con cielos parcialmente soleados y temperaturas máximas entre 20 y 30 grados Fahrenheit, pero la nubosidad aumentará a medida que se acerque la tormenta. La nieve cubrirá gran parte del estado, con una acumulación más alta en el condado de Litchfield y cantidades menores en el suroeste de Connecticut, donde se esperan entre 3 y 6 pulgadas.

¿QUÉ MÁS LE ESPERA A CONNECTICUT?

Una vez que la tormenta principal amaine el domingo, una nueva amenaza climática podría entrar en escena: la lluvia helada, que al mezclarse con la nieve podría generar un fenómeno conocido como “snizzle”. Los meteorólogos también han advertido que la próxima semana traerá más clima inestable, con dos sistemas adicionales que podrían generar más nevadas en la región.

Según los pronósticos, la tormenta se ha estado desplazando por el país y llegará al noreste el sábado por la tarde (Foto: AFP)

El primer sistema, que se espera para la noche del martes hasta el miércoles, traerá nevadas ligeras debido a una baja presión en la costa. Sin embargo, los expertos están monitoreando otra tormenta más fuerte que podría desarrollarse más adelante en la semana y traer mayores acumulaciones de nieve a Connecticut.

A pesar del frío extremo y las complicaciones en los desplazamientos, muchos residentes están listos para disfrutar de la belleza del invierno. Desde construir muñecos de nieve hasta disfrutar de una taza de chocolate caliente junto a la chimenea, la llegada de la nieve también trae consigo la oportunidad de vivir la temporada en todo su esplendor.

Por ahora, las autoridades recomiendan tomar precauciones, abastecerse de suministros esenciales y evitar viajes innecesarios durante el pico de la tormenta. Connecticut se prepara para recibir el invierno en su máxima expresión, y los próximos días serán cruciales para determinar el impacto total de este fenómeno climático.