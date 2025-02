No esperes hasta el último momento. Desde el próximo 7 de mayo, una identificación Real ID será clave en la sociedad de Estados Unidos, pues con ella podrás abordar vuelos nacionales y entrar a muchas entidades federales. En caso no tuvieras una, no podrás hacer nada de lo mencionado y te arrepentirás de no haber tramitado una en su debido momento y deberás iniciar todo el proceso contra el reloj. En Arizona, como en todos los estados, la cuenta regresiva está avanzando y no hay tiempo que perder.

Los habitantes de este estado ya han ido consiguiendo este documento, pero existe aún un gran número de ellos que no han iniciado el trámite, por lo que en esta nota vamos a ir revelando toda la información que necesitan saber con la finalidad de que tengas todo bien organizado, incluyendo el costo que esto supone, pues hay que pagar una cantidad de dinero que varía, dependiendo del estado en el que residas.

La Real ID es una identificación emitida por el Departamento de Transporte de Arizona (ADOT) que cumple con los estándares federales establecidos por la Ley Real ID de 2005. Esta norma fue diseñada para reforzar la seguridad en el país, especialmente después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, y establece requisitos más estrictos para las licencias de conducir y otros documentos de identidad. A partir de mayo de 2025, todos los viajeros deberán presentarla para abordar vuelos nacionales o ingresar a edificios federales, como agencias del gobierno.

Aunque la mayoría de los estadounidenses poseen una licencia de conducir, solo aproximadamente el 50% de ellos tienen una Real ID. En Arizona, alrededor de 2,3 millones de identificaciones de viaje están en circulación activa, lo que representa menos de un tercio de las 7,6 millones de licencias de conducir en el estado. Este número sigue aumentando cada año, y el proceso para obtenerla no es complicado, aunque requiere reunir ciertos documentos y pagar una tarifa.

La fecha límite de aplicación de REAL ID es el próximo 7 de mayo (Crédito: U.S. Department of Homeland Security / Freepik / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

REQUISITOS PARA OBTENER LA REAL ID:

Para obtener una identificación de viaje de Arizona, es necesario presentar ciertos documentos que comprueben tu identidad, residencia y número de Seguro Social. Los requisitos son específicos y deben cumplirse para asegurar que la identificación sea emitida correctamente. A continuación, los documentos que necesitarás:

Prueba de nacimiento: Se aceptan varios documentos, como un acta de nacimiento certificada, pasaporte estadounidense, tarjeta de residente permanente o certificado de naturalización. Prueba de domicilio: Debes presentar dos documentos que muestren tu dirección actual, como facturas de servicios públicos, extractos bancarios o pólizas de seguro. Número de Seguro Social: Se requiere una copia de tu tarjeta de Seguro Social o algún otro documento que lo confirme.

Una vez tengas todos estos documentos, puedes programar una cita en línea a través del sitio web de azmvdnow.gov para completar tu solicitud.

COSTO DE LA REAL ID

El costo de obtener una identificación de viaje de Arizona compatible con Real ID es de US$25. Este precio es el mismo tanto para nuevas solicitudes como para renovaciones de licencias de conducir o identificaciones. Es importante tener en cuenta que, si ya tienes una licencia de conducir estándar y deseas convertirla en una Real ID, solo pagarás esta tarifa de $25, sin cargos adicionales por el proceso de conversión.

Así se ve un documento con Real ID del estado de Nueva York (Foto: TSA / Freepik / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

PROCESO PARA SOLICITAR LA REAL ID

El proceso para obtener la Real ID en Arizona comienza con la recopilación de los documentos requeridos. Luego, deberás ingresar al sitio web oficial de ADOT para programar una cita. Asegúrate de tener todos los documentos listos antes de la cita para evitar retrasos en el proceso. Una vez realizada la cita, acudirás al centro de atención de ADOT más cercano donde se verificará la autenticidad de tus documentos y tomarán tu fotografía.

El tiempo de espera para recibir tu Real ID varía, pero generalmente, la identificación será enviada a tu dirección en un plazo de 2 a 3 semanas después de la cita. Ten en cuenta que durante períodos de alta demanda, como los cercanos a la fecha límite para obtenerla, los tiempos de espera pueden ser más largos.

¿QUIÉNES NO NECESITAN LA REAL ID?

Si bien la Real ID es necesaria para viajar en vuelos nacionales y acceder a edificios federales, no todos necesitan obtenerla. Los niños menores de 18 años no están obligados a tenerla, siempre que vayan acompañados por un adulto que sí tenga una Real ID. Además, si solo necesitas realizar trámites dentro del estado o en situaciones donde no se requiera una identificación federal, no es obligatorio que obtengas una.