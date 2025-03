Los ciudadanos que habitan los estados de Nueva York (8.58 millones personas) y Nueva Jersey (9.5 millones) serán testigos de un eclipse solar parcial en la mañana de este 29 de marzo. ¿Quieres saber cuál es el tiempo de duración que tendrá el fenómeno astronómico? Aquí te diremos todo los que necesitas saber, según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y Time and Date.

¿Cuánto tiempo dura el eclipse solar en Nueva York?

De acuerdo a Time and Date, el eclipse solar parcial en Nueva York tendrá unos 37 minutos de duración desde el inicio de la parcialidad a partir de las 6:35 am EDT hasta su finalización a las 7:12 am EDT .

Estas son las ciudades de Nueva York donde será perceptible el evento espacial.

Nueva York (37 minutos): Albany (31.80% de oscuración), Binghamton (14.80%), Búfalo (2.36%), Nueva York (21.83%), Rochester (8.65%), Syracuse (16.84%) y Yonkers (23.48%).

¿Cuánto tiempo dura el eclipse solar en Nueva Jersey?

Por otro lado, el evento espacial en Nueva Jersey durará cerca de 23 minutos comenzando desde las 6:43 am EDT hasta las 7:06 am EDT .

Estas son las ciudades de Nueva Jersey donde se podrá seguir el eclipse parcial de Sol.

Nueva Jersey (23 minutos): Atlantic City (14.22% de oscuración), Elizabeth (20.33%), Jersey City (21.47%), Newark (20.86%), Paterson (21.57%), Perth Amboy (19.36%) y Trenton (15.28%).

Horarios para ver el eclipse solar parcial de marzo en los Estados Unidos

Maryland : de 6:55 am a 7:02 am EDT

: de 6:55 am a 7:02 am EDT Massachusetts : de 6:31 am a 7:07 am EDT

: de 6:31 am a 7:07 am EDT Nueva York : de 6:35 am a 7:12 am EDT

: de 6:35 am a 7:12 am EDT Nueva Jersey : 6:43 am a 7:06 am EDT

: 6:43 am a 7:06 am EDT Pensilvania : de 6:49 a. m. a 7:03 a. m. EDT

: de 6:49 a. m. a 7:03 a. m. EDT Maine : de 6:27 a. m. a 7:10 a. m. EDT

: de 6:27 a. m. a 7:10 a. m. EDT Washington DC: 6:56 a. m. a 7:01 a. m. EDT

¿Cuál es la trayectoria del eclipse solar parcial del 29 de marzo?

Más de 800 millones de personas estarán dentro de alguna parte del eclipse, y si bien no tendrá una cobertura tan amplia como el impresionante eclipse solar del año pasado , será visible en 13 estados del noreste: Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania, Rhode Island, Virginia y Virginia Occidental.

¿Cómo mirar el eclipse solar de forma segura?

Evite observar directamente al Sol sin protección ocular: Incluso en caso de eclipse parcial, evite mirar directamente al Sol sin la protección ocular adecuada. La exposición directa al Sol puede dañar los ojos permanentemente, incluso pudiendo causar ceguera.

directamente al Sol sin protección ocular: Incluso en caso de eclipse parcial, evite mirar directamente al Sol sin la protección ocular adecuada. La exposición directa al Sol puede dañar los ojos permanentemente, incluso pudiendo causar ceguera. Evite usar gafas de sol comunes. Use únicamente gafas para eclipse solar certificadas según las normas internacionales de seguridad y diseñadas específicamente para observar el Sol (ISO 12312-2) o utilice visores solares portátiles.

Para ver el eclipse de forma segura si no tienes gafas de eclipse, utiliza un proyector estenopeico u otra técnica de visualización indirecta.

No utilice filtros caseros.

Supervise a los niños con visores solares.

Si está al aire libre durante el eclipse, no se exponga directamente a la luz solar. Para evitar la exposición solar directa, busque un lugar a la sombra o use una sombrilla.