Si eres de los que disfruta de la Pascua, sabes que la decoración y los detalles especiales pueden hacer que la festividad sea aún más mágica. Pero, entre los huevos de plástico, los conejitos de peluche y los centros de mesa, los precios pueden acumularse rápidamente. Afortunadamente, no tienes que gastar una fortuna para conseguir productos bonitos y económicos para celebrar. Hoy quiero compartir contigo algunos de mis hallazgos favoritos en Dollar Tree, esos artículos de Pascua que, sinceramente, no puedes dejar pasar por lo baratos y lindos que son, especialmente si los comparas con los precios de Walmart.

No solo me encanta la idea de ahorrar, sino que también es genial encontrar opciones que son igual de buenas (o mejores) que las más caras. ¡Y es que Dollar Tree tiene joyas escondidas que, créeme, te van a sorprender! He hecho una pequeña comparación entre algunos artículos de Pascua que puedes conseguir en la tienda y los precios similares que encontrarías en Walmart. Lo mejor de todo es que no tendrás que romper el cerdito para llevarlos a casa. Así que, si estás planeando una decoración para tu casa o simplemente quieres mejorar las canastas de Pascua de los más pequeños, echa un vistazo a estos artículos.

Dollar Tree es una cadena que se ha caracterizado por ofrecer productos a un precio muy bajo (Foto: iStock)

ARTÍCULOS DE PASCUA A UN BUEN PRECIO EN DOLLAR TREE

1. Decoración de zanahorias de yute (paquete de 6)

Precio en Dollar Tree: US$1.25

¿Sabías que puedes conseguir seis adorables zanahorias decorativas de yute por solo US$1,25 ¡Sí, leíste bien! Cada zanahoria cuesta apenas 21 centavos, y si las compras en Walmart, un paquete de seis te costaría US$6.48. ¡Eso es un ahorro enorme! Son perfectas para colocar en cualquier rincón y darles un toque rústico y alegre a tu decoración de Pascua.

2. Caminos de mesa de tapiz de Pascua

Precio en Dollar Tree: US$5

Aunque US$5 puede parecer un poco más de lo que estamos acostumbrados a gastar en Dollar Tree, este camino de mesa con temática de Pascua es todo un hallazgo. En Walmart, un camino de mesa similar te costaría más del doble (unos US$9.99). Además, Dollar Tree ofrece tres diseños diferentes, lo cual te da más variedad por el mismo precio.

3. Conejitos de peluche con lazo

Precio en Dollar Tree: US$5

Los conejitos de peluche son un clásico de la Pascua, ¿verdad? Bueno, en Dollar Tree los puedes encontrar por solo US$5 cada uno. Vienen en colores suaves (azul, rosa y marrón) y tienen un lazo tan bonito que no podrás resistirte. En Walmart, los conejitos de peluche de la misma categoría te costarían casi US$10, así que ahorrarás bastante al elegir los de Dollar Tree.

4. Saleros y pimenteros de cerámica con temática de Pascua

Precio en Dollar Tree: US$1.25

Este es otro de mis favoritos. Los saleros y pimenteros de cerámica con forma de huevo, conejo o zanahoria son tan adorables que los quiero tener en mi mesa todo el año. Y lo mejor de todo es que, por solo US$1.25, ¡te llevas el par! En Walmart, los sets similares pueden superar los US$13, lo que hace que esta compra sea una ganga.

5. Huevos de Pascua coloridos (paquete de 30)

Precio en Dollar Tree: US$1.25

Y si lo tuyo son las búsquedas de huevos de Pascua, Dollar Tree es el lugar ideal para abastecerte. Por solo US$1.25, te llevas un paquete de 30 huevos de plástico, lo que te da más cantidad por menos dinero. En Walmart, solo conseguirías 20 huevos por un precio similar. Así que si tienes muchos pequeños que van a buscar huevos, esta tienda es la opción más económica.