En Estados Unidos, es fundamental que los inmigrantes conozcan sus derechos si se enfrentan a una posible detención por parte de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En este contexto, Carlos ‘El Pana’, un tiktoker popular, compartió recientemente un video en su cuenta de TikTok (@carloshope25), en el que explica las “tres reglas de oro” que todo inmigrante debe seguir en caso de toparse con los agentes del ICE. Estas recomendaciones, basadas en los consejos de un abogado de inmigración, son esenciales para proteger los derechos de los inmigrantes en situaciones de riesgo.

Los operativos del ICE siguen siendo comunes en Estados Unidos, especialmente bajo las políticas de deportación masiva implementadas durante la administración del presidente Donald Trump. Sin embargo, estas acciones han generado numerosas denuncias sobre deportaciones injustas, incluso de personas con estatus migratorio legal, y sobre las condiciones inhumanas en los centros de detención, lo que ha incrementado la ansiedad en las comunidades inmigrantes.

El ICE es el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos. (Foto: Agencias)

La preocupación entre los inmigrantes sigue creciendo, ya que muchos se sienten vulnerables, incluso si tienen su documentación en regla. Por ello, es vital estar informado sobre cómo actuar en caso de un encuentro con el ICE. En ese sentido, Carlos ‘El Pana’ ofreció valiosos consejos para evitar la detención y protegerse durante una posible confrontación con agentes del ICE.

¿Qué hacer si te encuentras con un agente del ICE?

Carlos ‘El Pana’ explicó en su video las tres reglas de oro que todos los inmigrantes deberían seguir si se encuentran con agentes del ICE. La primera regla es ejercer el derecho a guardar silencio. Según la Quinta Enmienda de la Constitución de EE. UU., las personas tienen derecho a no autoincriminarse. Esto significa que no están obligadas a responder preguntas sobre su estatus migratorio o a dar su nombre si no lo desean.

La segunda regla es no mostrar documentos personales ni de identificación. Carlos enfatizó que el ICE no tiene derecho a exigir la identificación de una persona, ya que no son agentes de la policía. Si los agentes dicen tener una orden de arresto, el inmigrante tiene el derecho de pedir que se les muestre la orden. Si el nombre del inmigrante aparece en la orden, entonces debe entregarse.

La tercera regla es no abrir la puerta de la casa sin una orden judicial. Si los agentes del ICE se presentan en la puerta de una vivienda, el inmigrante tiene el derecho de no abrir la puerta si los agentes no presentan una orden judicial de ingreso. En caso de que insistan en entrar, el inmigrante puede pedir que les deslicen la orden por debajo de la puerta y verificar que esté firmada por un juez. Si la orden no está firmada por un juez, los agentes no pueden ingresar.

Carlos aconsejó que, si la orden está firmada por un juez, los inmigrantes deben acatarla, ya que esto valida la entrada de los agentes al hogar. Sin embargo, si la orden no tiene la firma de un juez, el inmigrante puede negarse a abrir la puerta o permitir el acceso a los agentes.

Estas tres reglas son fundamentales para proteger los derechos de los inmigrantes en situaciones con el ICE. Conocer estas reglas puede ser decisivo para evitar detenciones injustas y posibles deportaciones. La educación sobre los derechos migratorios es esencial para que los inmigrantes puedan defenderse adecuadamente y evitar tomar decisiones precipitadas que podrían afectar su situación legal.

Además, es importante que los inmigrantes se mantengan informados sobre sus derechos y busquen apoyo legal en caso de ser detenidos por el ICE. Tener conocimiento de estas tres reglas de oro puede ser un paso crucial para garantizar su seguridad y protección en situaciones difíciles.