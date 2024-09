AT&T acordó pagar US$13 millones a sus clientes que vieron expuestos sus datos porque el proveedor de servicios de telefonía móvil no protegió la información de los clientes en relación con una violación de datos en enero de 2023.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus sigas en inglés) , a través de un comunicado, informó que se hizo una investigación que determinó, además, que la compañía de telecomunicaciones no protegió la información que compartió con el proveedor de la nube no revelado y no confirmó que el proveedor la devolviera o eliminara posteriormente como lo exige su contrato.

“La Ley de Comunicaciones deja en claro que los operadores tienen el deber de proteger la privacidad y seguridad de los datos de los consumidores, y esa responsabilidad adquiere un nuevo significado ante las violaciones de datos en la era digital”, dijo Jessica Rosenworcel, presidenta de la FCC.

Aunque AT&T no admitió haber actuado mal, aceptó pagar una suma de 13 millones de dólares para resolver los reclamos de la FCC.

¿QUIÉNES PODRÁN RECLAMAR PARTE DE LOS US$13 MILLONES QUE DARÁ AT&T COMO INDEMNIZACIÓN?

La indemnización por violación de datos se dará a los clientes de Select con AT&T, aquellos que están suscritos a un plan o servicio específico que ofrece la compañía. Se estima que son 9 millones, que estaban suscritos al menos desde el 2015 y tenían contrato vigente a enero de 2023.

Datos obtenidos

Los piratas lograron acceder a información de facturación en los planes de los clientes de 2015 a 2017. “Los datos confidenciales de alrededor de nueve millones de clientes de AT&T Mobility quedaron expuestos en la filtración”, según BNN Bloomberg. Esto no incluía números de seguro social de los clientes, detalles bancarios ni contraseñas de cuentas.

Nueve millones de clientes serán compensados (Foto: Freepik)

¿CÓMO AT&T HARÁ EL PAGO A CLIENTES AFECTADOS POR FILTRACIÓN DE DATOS?

El pago se hará a aquellos que eran clientes de AT&T Mobility en enero de 2023 podrían ser elegibles para un pago de liquidación. No se requeriría ninguna prueba ya que la empresa ya sabrá quiénes son los afectados en el archivo y probablemente enviará información a los miembros del grupo.