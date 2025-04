Si alguna vez has jugado la lotería y has visto como tu billete se quedó en blanco, no es solo mala suerte. Y es que quizá ahora quieras reconsiderar la elección de tus números para tu próximo juego de Powerball, Mega Millions y demás juegos de lotería gracias a un reciente estudio.

EL ESTUDIO DONDE REVELA LOS NÚMEROS MENOS AFORTUNADOS DE LAS LOTERÍAS

Un nuevo estudio realizado por Hello Millions determinó cuáles son los números menos favorables de las loterías sobre los que suelen aparecer con mayor frecuencia en los juegos de Powerball, Mega Millions, Lucky for Life, Lotto America o Double Play.

El estudio de Hello Millions examinó los 48 números de estas cinco principales loterías de Estados Unidos, analizado la frecuencia con la que cada número resultó ganador en los últimos seis meses.

¿CUÁLES SON LOS NÚMEROS MENOS AFORTUNADOS SEGÚN EL ESTUDIO?

El número 32 ha sido sorteado con menor frecuencia, con solo 33 apariciones en los cinco juegos. Seguido de cerca del número 48, que solo apareció 34 veces; mientras que el número 46 solo logró 35 apariciones.

El número 28 escapó de los últimos tres puestos, pero aún es de los que más bajo ratio de aparición tiene con 39 salidas. Los números 36 y 38 están empatados en su bajo rendimiento, con 43 presencias cada uno.

Por otro lado, los números más afortunados en las loterías de Estados Unidos son el 4, 7 y 3, seguidos por 1, 6, 16, 8, 21, 2 y 12.

