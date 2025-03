Si aún no has reclamado el Crédito de recuperación de reembolso en sus declaraciones de impuestos de 2021, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) indica que aún tienes la opción de recibir el cheque de estímulo de hasta US$1,400 por persona. Pero debes darte prisa porque no queda mucho tiempo.

El IRS indica que la mayoría de contribuyentes ya recibió el reembolso, que está destinado a aquellos contribuyentes que no recibieron completamente los Pagos de Impacto Económico durante la pandemia del COVID-19, debido a su omisión en las declaraciones de impuestos de 2021 o porque aún no han presentado la declaración.

¿CUÁNDO VENCE EL PLAZO PARA RECLAMAR EL REEMBOLSO DE HASTA US$1,400 POR PERSONA?

Si no has presentado tu declaración de impuestos de 2021, aún puedes ser elegible para el Crédito de Recuperación de Reembolso por hasta US$1,400 por personas, indica el IRS, al recordar que el plazo vence antes del martes 15 de abril de 2025. Esto incluye a personas con ingresos bajos o inexistentes que, por lo general, no están obligadas a declarar. Los contribuyentes recibirán una notificación separada con los detalles del pago.

¿CÓMO RECLAMAR EL CHEQUE DE ESTÍMULO DE 2021?

Los contribuyentes elegibles deben presentar una declaración de impuestos primero para reclamar un Crédito de Recuperación de Reembolso, incluso si sus ingresos de un trabajo, negocio u otra fuente fueron mínimos o inexistentes.

¿CÓMO SE RECIBIRÁN LOS PAGOS DEL ESTÍMULO DE HASTA US$1,400?

Los pagos se enviarán automáticamente, sin necesidad de que los contribuyentes realicen trámites adicionales. Dependiendo de la información registrada, el pago se realizará a través de:

Depósito directo en la cuenta bancaria asociada a la declaración de impuestos más reciente.

Cheque en papel enviado a la dirección registrada.

¿CÓMO SABER EL ESTADO DE MI REEMBOLSO DEL IRS?

Para verificar el estado del Crédito de Recuperación de Reembolso debes ingresar a ¿Dónde está mi reembolso? En general, los reembolsos se otorgan dentro de 3 semanas si presenta la declaración electrónicamente. Si envías tu declaración por correo debes consultar la página Operaciones del IRS para obtener las últimas actualizaciones sobre los tiempos de procesamiento.

