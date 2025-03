A menudo, cuando estamos limpiando la casa o vaciando algún cajón antiguo, de esos que están llenos de polvo y olvidados en la oscuridad, nos encontramos con monedas de las que ni nos acordábamos. Puede que veamos un centavo de cobre y lo guardemos pensando que no tiene mucho valor más que su denominación. Pero, te sorprendería saber cuántas piezas de estas aparentemente comunes en realidad tienen un valor de coleccionista que podría dejarnos boquiabiertos. En el mundo del coleccionismo numismático, los ejemplares más sencillos pueden tener historias fascinantes detrás y un valor mucho más alto de lo que imaginas.

La numismática, o el coleccionismo de monedas, es una pasión que ha existido por siglos, y cada pieza tiene algo único que contar. Ya sea por su escasez, algún error de acuñación o incluso porque marcó un momento histórico, hay algunas que hoy valen más que muchos de nosotros podríamos imaginar, pues siempre hay alguien que quisiera tenerla entre sus pertenencias. A veces, una pieza de cobre que parece no tener valor puede ser la joya escondida que buscaban los coleccionistas. Y no te preocupes si no eres un experto: hoy te compartiré algunas de las monedas de cobre más codiciadas, para que revises bien tu cambio y no dejes pasar la oportunidad de hacer un pequeño gran hallazgo.

Así que, si alguna vez te has preguntado si esos centavos que tienes guardados en casa podrían tener un valor oculto, te invito a echar un vistazo a las siguientes monedas. Quizás tengas una de ellas entre tus pertenencias y tu vida podrá dar un giro enorme.

ESTAS MONEDAS VALE MUCHO MÁS DE LO QUE IMAGINAS

Centavo de trigo de cobre de 1943

Valor: Hasta US$1,7 millones

Este es, sin lugar a dudas, uno de los tesoros más grandes en el mundo de las monedas. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Casa de la Moneda de Estados Unidos cambió a cospeles de acero para ahorrar cobre, pero un error en la producción resultó en algunos centavos de cobre de 1943. Hoy en día, se conocen entre 20 y 30 ejemplares de esta moneda, lo que la convierte en una de las más raras del mundo. Si llegas a encontrar una, no dudes en revisar si no es magnética y pesa 3,11 gramos.

El centavo de Lincoln de cobre de 1943 (Foto: Ngccoin)

Moneda de un centavo con doble troquel de 1955

Valor: US$1,000 – US$125,000+

Si tienes un centavo de 1955, echa un vistazo de cerca. Algunos de ellos presentan un error de acuñación en el que las letras “LIBERTAD” y “EN DIOS CONFIAMOS” se repiten de forma duplicada. Este error lo convierte en una pieza de gran valor, y si la pieza está en buen estado, podrías obtener miles de dólares por ella.

La Doublebled Die Penny de 1955 es una de las monedas de error más reconocibles de los EE.UU. (Foto: Wikipedia)

Centavo de Lincoln VDB de 1909-S

Valor: US$600 – US$4,150

Este centavo es el primero de la serie de centavos de Lincoln y tiene una característica especial: las iniciales del diseñador, Victor David Brenner (VDB), aparecen en algunas de las monedas de 1909. Las acuñadas en San Francisco son particularmente valiosas, debido a la baja tirada de solo 484,000 unidades. Si tienes una de estas, estarías en posesión de una pieza icónica y muy deseada por los coleccionistas.

No todas las monedas de 1 centavo de Lincoln tienen las iniciales VDB (Foto: PGCS)

Centavo de águila voladora de 1856

Valor: US$7,000 – US$25,000

Esta fue acuñada en un número muy limitado de ejemplares (aproximadamente 2,000), y se produjo como una moneda de transición entre el Centavo Grande y el Centavo Cabeza India. Su rarísima disponibilidad, sumada a su significado histórico, la hace una pieza extremadamente valiosa.

Así es una moneda Flying Eagle de 1856. (Foto: PCGS)

Centavo de cabeza india de 1877

Valor: $600–$10,000+

Con solo 852,500 ejemplares acuñados, el centavo de cabeza india de 1877 es una de las más codiciadas por los coleccionistas. En particular, los ejemplares en buen estado pueden alcanzar precios elevados, por lo que si encuentras uno, especialmente si está bien conservado, puede ser una fortuna.

Penny AM ancho de 1999

Valor: US$500 – US$2,000

Este es un ejemplo de una moneda más moderna con un error de acuñación. La separación inusualmente grande entre las letras “A” y “M” en la palabra “AMERICA” en el reverso a la hace muy valiosa. Aunque este error se produjo principalmente en Filadelfia en 1999, es una variante rara y muy buscada.

Centavo de Lincoln de 1914-D

Valor: US$200 – US$5,600

El centavo de 1914-D, acuñado en la Casa de la Moneda de Denver, tiene un valor considerable debido a su baja tirada de solo 1,2 millones de ejemplares. Si tienes uno en excelentes condiciones, podrías estar mirando una pequeña fortuna en tus manos.

La moneda 1914-D es una verdadera joya oculta (Foto: PCGS)

Centavo de trigo de acero de 1944

Valor: US$10,000 – US$408,000

Al igual que el centavo de cobre de 1943, algunos ejemplares de acero se acuñaron por error en 1944, creando una rara moneda de centavo de trigo. Los ejemplares magnéticos de acero de 1944 son extremadamente valiosos, así que si encuentras uno, puede ser la oportunidad de tu vida.