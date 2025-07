Jubilarse en Estados Unidos es un hito importante en la vida de cualquier trabajador. Representa el cierre de una etapa dedicada al esfuerzo y el comienzo de un tiempo para el descanso, los viajes o simplemente disfrutar de una vida sin horarios. Pero cuando se trata de jubilarse en California, uno de los estados más caros del país, el sueño puede venir con una etiqueta de precio más alta de lo esperado.

¿CUÁNTO NECESITAS AHORRAR COMO MÍNIMO PARA JUBILARTE EN CALIFORNIA?

Según un análisis reciente del portal especializado GOBankingRates, para vivir una jubilación cómoda en el llamado “estado dorado”, un residente debería ahorrar al menos US$1’612,716. Esta cifra ha causado sorpresa entre muchos, no solo por su magnitud, sino por lo que implica: jubilarse en California no es para cualquiera, al menos no sin una planificación financiera sólida y a largo plazo.

El alto costo de vida en el estado se refleja claramente en los números. El índice de costo de vida alcanza el 144.7, lo que lo ubica muy por encima del promedio nacional. Además, se estima que el costo de vida anual ronda los US$86,945, y que tras descontar el promedio de beneficios del Seguro Social, una persona aún necesitaría cubrir unos US$64,509 al año por su cuenta. Cifras que pueden poner en jaque cualquier presupuesto de retiro sin una base de ahorro sustancial.

Para muchos, estos datos no solo son alarmantes, sino que los obligan a replantearse si jubilarse en California es una opción viable. Elegir dónde pasar los años dorados puede ser tan importante como cuánto se ha ahorrado, y los expertos recomiendan mirar más allá del clima soleado y las playas, y enfocarse en la sostenibilidad financiera a largo plazo.

LOS AÑOS QUE HAY QUE TRABAJAR PARA JUBILARSE EN ESTADOS UNIDOS

Ahora bien, ¿qué se necesita para acceder al beneficio del Seguro Social en Estados Unidos? Según el sitio oficial del gobierno, se deben haber acumulado al menos 40 créditos laborales, lo que equivale a 10 años de trabajo si se ha nacido después de 1929. A medida que el trabajador cotiza al sistema, va sumando estos créditos que le permiten, al alcanzar la edad adecuada, acceder a su pensión mensual.

El monto que cada persona recibirá dependerá directamente de los puestos que ocupó y los sueldos que percibió durante su vida laboral. Por eso, no solo se trata de trabajar durante años, sino también de cuánto se gana y se aporta al sistema. Para muchos, esta realidad refuerza la importancia de complementar el Seguro Social con ahorros personales, inversiones o incluso planes de retiro privados.

California puede ser un lugar espectacular para jubilarse, pero no es económico. Los expertos recomiendan comenzar a ahorrar desde temprano, evaluar diferentes estados si los recursos son limitados, y buscar asesoría financiera que permita construir un plan realista. Porque al final del camino, jubilarse no debería ser una carga, sino una recompensa.

