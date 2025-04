La lotería Mega Millions estrenó el 8 de abril su nuevo costo, que es de US$5 por cada línea de juego, así como sus nuevas reglas y escala de premios que los multiplica hasta por 10. Conoce los detalles en esta nota.

La popular lotería estadounidense mejora las probabilidades de ganar el premio mayor: pasó de 1 en 302.575.350 a 1 en 290.472.336, debido a la eliminación de una Mega Ball dorada. El nuevo juego cuenta, además, con 24 Mega Balls en lugar de las 25 actuales.

Desde el 8 de abril de 2025, cada boleto de Mega Millions cuesta US$5. (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

LA NUEVA ESCALA DE PREMIOS QUE DARÁ MEGAMILLIONS POR NÚMERO DE ACIERTOS

El nuevo juego de la lotería Mega Millions contará con premios más grandes en cada nivel de premio que no sea el premio mayor y, además, habrá mayores probabilidades de ganar. Los premios que no sean el bote en cada nivel se multiplicarán por dos y hasta por diez. Se podrá ganar un mínimo de US$10 y hasta US$10 millones en premios que no sean jackpot, en comparación con US$2 a US$1 millón en premios actuales. Mira el cuadro que compara los premios de los juegos actuales, vigente desde el 8 de abril, con el juego anterior.

La nueva tabla de Mega Millions multiplica los premios hasta 10 veces (Foto: Mega Millions/ Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

¿CÓMO SE JUGARÁ LA LOTERÍA MEGA MILLIONS?

Los jugadores pueden elegir seis números de dos grupos de números separados: cinco números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas) y un número del 1 al 24 (la Mega Ball dorada). También pueden seleccionar la opción fácil o rápida.

Para ganar se deberá acertar los seis números sorteados y, si hay varios ganadores, el premio se compartirá.

Hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta US$10, con cinco multiplicadores asignados aleatoriamente en la compra y aplicables a todos los premios que no sean el premio mayor.