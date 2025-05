Para muchos estadounidenses, el Día de los Caídos no solo marca el inicio no oficial del verano, sino también una oportunidad para reunirse, relajarse y rendir homenaje. En este feriado es común que las familias se junten para disfrutar de una parrilla o para pasar un divertido momento en la playa. Pero mientras unos disfrutan del sol, otros se apresuran a hacer compras de última hora para no llegar con las manos vacías a la fiesta.

Y es que organizar una barbacoa improvisada o asistir a la de un amigo conlleva ciertos preparativos: carne, carbón, bebida fría, y quizás un pequeño obsequio para el anfitrión. Por suerte, la mayoría de las tiendas permanecen abiertas el Día de los Caídos, con algunas excepciones clave que conviene tener en cuenta antes de salir a hacer las compras de emergencia.

¿DÓNDE PUEDES COMPRAR O COMER HOY EN ESTADOS UNIDOS?

Hoy, lunes 26 de mayo, se celebra el Día de los Caídos en Estados Unidos y, afortunadamente, hay muchas tiendas que están funcionando con normalidad. Entre las tiendas que sí abren sus puertas este lunes festivo se encuentra Walmart, que opera con su horario habitual de 6:00 a.m. a 11:00 p.m. en la mayoría de sus ubicaciones.

Otros gigantes minoristas como Target, Best Buy, CVS, Home Depot, Dollar General, y TJ Maxx también estarán disponibles para abastecer a los compradores de todo lo necesario para el día.

El sector de artículos para el hogar no se queda atrás. Tiendas como IKEA, Marshalls, Homesense, Sierra y Michaels se mantendrán operativas, ideales para quienes quieren dar un toque decorativo a sus reuniones o simplemente aprovechar el feriado para renovar algún rincón del hogar. Walgreens también abrirá sus puertas, aunque la mayoría de sus farmacias estarán cerradas.

LOS SUPERMERCADOS QUE TRABAJAN EN ESTE DÍA DE LOS CAÍDOS

En cuanto a los supermercados, la buena noticia es que prácticamente todos seguirán operando. Desde ALDI (aunque con horario limitado) hasta cadenas como Kroger, Harris Teeter, Trader Joe’s, Whole Foods Market y Wegmans, los estantes seguirán llenos para quienes necesiten abastecerse de última hora. Eso sí, conviene verificar los horarios locales, ya que podrían variar según la región.

LOS RESTAURANTES QUE ATENDERÁN ESTE LUNES

Si después de tanto ajetreo no quedan fuerzas para cocinar, no hay problema. La mayoría de los restaurantes y cadenas de comida rápida permanecerán abiertos. Desde un café en Starbucks hasta un pollo frito en KFC, pasando por opciones como Chipotle, Taco Bell, Dunkin’ y Jimmy John’s, no faltarán lugares para comer bien sin encender el horno. También funcionarán Domino’s, Burger King, Buffalo Wild Wings, Baskin-Robbins y Arby’s.

LUGARES QUE ESTARÁN CERRADOS ESTE LUNES

Sin embargo, no todo el país estará en movimiento. Algunas instituciones, como el Servicio Postal de los Estados Unidos y la Unión Postal Universal, suspenden actividades en señal de respeto por la festividad. Tampoco encontrarás abiertos los almacenes de Costco, que cierra en conmemoración, siendo este uno de los siete feriados que celebra a lo largo del año.

Así, el Día de los Caídos combina memoria y celebración. Es un momento para honrar a los que sirvieron, pero también para disfrutar de la vida que su sacrificio ayudó a proteger. Ya sea en una playa, una tienda o una mesa familiar, lo importante es recordar y agradecer, con una hamburguesa en mano y el corazón lleno de gratitud.

