¿Eres suscriptor de Netflix y recibiste una advertencia indicando que tu televisor u otro dispositivo ya no es compatible con la aplicación de la plataforma de streaming? Si ese es tu caso, lamentamos informarte que ya no contarás con el servicio, debido a que el equipo electrónico que usas fue fabricado hace más de una década. A continuación, te damos a conocer en qué aparatos ya no podrás disfrutar tus series, películas, realities y demás producciones favoritas.

El logotipo de Netflix se ve en un teléfono en esta ilustración fotográfica en Washington, DC, el 10 de julio de 2019 (Foto: Alastair Pike / AFP)

¿CUÁLES SON LOS DISPOSITIVOS EN LOS QUE LA APP DE NETFLIX DEJARÁ DE FUNCIONAR?

Tomando en cuenta que puedes ver Netflix en cualquier Smart TV, celular, tableta, reproductor de streaming o videoconsola compatible que se conecte a internet y que cuente con la aplicación, o a través de Netflix.com desde un ordenador, de seguro estás preguntándote qué equipos serán los afectados. Pues bien, los dispositivos en los que la app de Netflix dejará de funcionar son los televisores que se hayan producido antes de 2015, tal como precisa en su sitio web.

De acuerdo con Tom’s Guide, que realiza reseñas de productos tecnológicos y brinda consejos prácticos, no solamente los televisores más antiguos tendrán este problema, también los reproductores de Blu-ray de Samsung y de Toshiba, la PlayStation Vita y la PlayStation TV.

En varios televisores, la app de Netflix ya no será compatible (Foto: Chris Delmas / AFP)

Si en caso estás tranquilo porque usas tu iPhone o iPad para usar la plataforma de streaming, también debes preocuparte, pues Netflix elimina de forma gradual su aplicación en dispositivos que no son compatibles con iOS 16, incluidos iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad (5ª generación, 2017), iPad Pro (1ª generación, 2015).

Entre los dispositivos más antiguos que perdieron la compatibilidad con la aplicación de Netflix, según Tom’s Guide son: televisores de las marcas Sony, Panasonic, Samsung e Hitachi; reproductores de Blu-ray Samsung y Toshiba; y PlayStation Vita y PlayStation TV.

En caso no sepas si a tu equipo electrónico también le quitarán la app, la plataforma de streaming tiene una página con una lista de dispositivos que son compatibles con Netflix. Ahí puedes comprobar, solamente ingresa a netflix.com/compatibledevices.

En esta imagen se ilustra el servicio de streaming Netflix en la consola PlayStation 3 (Foto: Jonathan Nackstrand / AFP)