Te cuento algo que me tiene entusiasmado de cara a las vacaciones de verano, sobre todo porque soy de los que disfrutan planear escapadas que mezclen entretenimiento con experiencias educativas, especialmente si hay niños de por medio. Resulta que LEGOLAND Florida Resort, ubicado en Winter Haven, está por abrir un nuevo acuario interactivo llamado Sea Life Florida. La gran inauguración será el próximo 6 de junio y, desde ya, promete ser uno de los planes familiares más interesantes del año.

Este proyecto no se queda corto. No es solo un lugar para ver peces, sino un espacio para conectar con el océano de una forma completamente nueva. Además, se trata de una expansión importante dentro de LEGOLAND Florida, lo que refuerza al parque como un destino de primer nivel para quienes disfrutamos de los paseos en familia o simplemente si somos fanáticos del mundo marino.

YA LLEGARON LOS PRIMEROS HABITANTES DEL OCÉANO

Hace apenas unos días, LEGOLAND compartió imágenes del primer grupo de animales marinos que llegaron a Sea Life Florida. Uno de los más llamativos es un tiburón de arrecife traído directamente desde Alemania, que ahora nada tranquilamente en el oceanario principal, llamado Parque Temático Bajo el Mar. También llegaron peces payaso (como la película de Nemo), rayas gavilán y hasta peces cirujano unicornio. Todo esto, según confirmó LEGOLAND Florida en un comunicado reciente.

Este fue el tiburón que ha llegado desde Alemania a las instalaciones del Sea Life en LEGOLAND Florida (Foto: Sea Life) ×

UNA EXPERIENCIA QUE VA MÁS ALLÁ DE MIRAR

Sea Life Florida no está diseñado para que solo caminemos frente a vitrinas de agua. Es una experiencia sensorial, con más de 25 exhibiciones interactivas que incluyen pozas táctiles en las rocas, una bahía de mantarrayas y 10 galerías submarinas. Es de esos lugares donde los más chicos pueden aprender jugando, y los adultos terminamos igual de fascinados. Personalmente, me encantan estos espacios donde la educación se da sin que uno siquiera se dé cuenta.

Algo que me parece clave resaltar es que Sea Life Florida será totalmente accesible para personas con discapacidad, cumpliendo con las regulaciones ADA. Pero van un paso más allá: buscan convertirse en un Centro Certificado para el Autismo, una iniciativa que hará que toda la experiencia sea más inclusiva y sensible a las necesidades de todos los visitantes. Como padre, eso me genera una tranquilidad enorme.

Sarah McMahon, curadora del acuario, dijo algo que me dejó pensando: “Este momento marca la transición de una obra en construcción a una de conservación. De construir muros a construir conexiones entre las personas y el océano”. Y tiene toda la razón. Sea Life Florida no solo busca entretener; su misión es inspirar, crear conciencia y promover el respeto por el planeta. Cada especie que llega al acuario representa una oportunidad para educar y proteger.

BENEFICIOS EXCLUSIVOS PARA LOS FANÁTICOS

Si ya tienes un pase anual para LEGOLAND Florida, hay buenas noticias: vas a poder conocer Sea Life antes que nadie. El 23 de mayo habrá un acceso anticipado exclusivo para quienes cuentan con el pase, casi dos semanas antes de la inauguración oficial. Es un gran detalle que premia a los más fieles del parque y una excelente razón para considerar unirse a esa comunidad.

Con este nuevo acuario, LEGOLAND Florida Resort no solo amplía su oferta, sino que reafirma su posición como uno de los destinos más completos para las familias en Estados Unidos. Winter Haven, que ya es conocida por su ambiente acogedor, suma ahora un atractivo que combina innovación, accesibilidad y compromiso ambiental. Si tienes pensado visitar Florida pronto, este lugar debería estar en tu lista sí o sí.

Los trabajadores están ultimando detalles para la gran inauguración (Foto: Sea Life) ×

¡No te pierdas los temas de interés en Estados Unidos! Únete a nuestro canal de WhatsApp aquí.