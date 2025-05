Cada vez que llega el verano me entra esa necesidad casi urgente de descubrir un nuevo rincón de playa, uno que no esté repleto de turistas, que me permita estirar la toalla con gusto y, sobre todo, que me sorprenda. Y justo cuando pensaba que ya había visto lo mejor que Florida tiene para ofrecer, apareció una joya escondida que me cambió todos los planes.

A veces, los mejores lugares no son los más famosos ni los más fotografiados en redes sociales. Y eso es exactamente lo que hace tan especial a este lugar. Porque, aunque está dentro del radar de los expertos, sigue teniendo ese aire de secreto bien guardado. Por eso, cuando vi que el mismísimo “Dr. Beach” la colocó entre las mejores del país, supe que tenía que vale la pena darle una oportunidad. Y ahora te voy a contar todo para que tú también la pongas en tu lista.

¿CUÁL ES LA MEJOR PLAYA DE FLORIDA?

La elegida este año por el renombrado Dr. Stephen Leatherman (más conocido como “Dr. Beach”) como la mejor playa de Florida no es otra que Delnor-Wiggins Pass State Park, ubicada en la hermosa ciudad de Naples, en la costa suroeste del estado. Ocupa el cuarto lugar en el ranking nacional de 2025, pero bien podría estar en el primero.

Este parque estatal es, literalmente, un pedacito de cielo. Tiene esa mezcla perfecta entre belleza natural y tranquilidad. Nada de grandes hoteles o bares ruidosos. Aquí todo gira en torno a la naturaleza: aguas cristalinas del Golfo, arenas blancas y suaves, y un entorno que se siente casi virgen. El lugar está en una isla barrera, lo que le da ese toque de aislamiento que se agradece cuando quieres desconectar.

Delnor-Wiggins Pass State Park ha sido catalogada como la mejor playa de Florida (Foto: Parques Estatales de Florida)

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS GUSTOS

Si eres como yo y no puedes estar quieto mucho tiempo bajo el sol, este lugar te va a encantar. Puedes nadar, hacer snorkel entre peces de colores, probar el paddleboarding o simplemente caminar por la orilla recolectando conchas (hay muchísimas y de formas preciosas). También hay zonas designadas para la pesca y senderos para explorar si te animas a internarte un poco entre los pinos.

Y si tienes suerte vas a poder ver águilas calvas sobrevolando el área o incluso algún manatí nadando cerca de la orilla. La fauna aquí es una parte vital de la experiencia, y todo está tan bien conservado que se siente más como un santuario natural que como una típica playa turística.

UN POCO DE HISTORIA QUE HACE TODO MÁS INTERESANTE

Me encanta cuando un lugar tiene historia, y Delnor-Wiggins Pass no es la excepción. El paso por donde fluye el agua lleva el nombre de Joe Wiggins, un colono del siglo XIX que tenía un puesto comercial allí. Intercambiaba productos con los seminolas y otros colonos, y hasta tenía su propio colmenar.

La tierra fue comprada por el estado de Florida en 1970 y seis años más tarde se convirtió oficialmente en parque estatal. Desde entonces, ha sido un refugio tanto para locales como para quienes saben buscar lo auténtico.

CONSEJOS PARA TU VISITA: LO QUE ME HUBIERA GUSTADO SABER ANTES

Primero: llega temprano. El parque tiene un cupo limitado de visitantes diarios, y créeme, se llena. Lleva protector solar, por supuesto, pero también repelente (hay mosquitos, como en todo buen entorno natural). Hay áreas con sombra gracias a los pinos, lo cual es un alivio en pleno verano.

Otra cosa: no esperes encontrar restaurantes o tiendas dentro del parque. Así que empaca tu comida, agua y todo lo que puedas necesitar. Hay zonas para picnic que son ideales para pasar el día con amigos o en familia.

Delnor-Wiggins Pass State Park no es una playa muy conocida, por lo que no se encuentra abarrotada de turistas (Foto: Expedia)

TOP 10 PLAYAS DE ESTADOS UNIDOS EN 2025 SEGÚN DR. BEACH

Y si te estás preguntando cuáles son las otras playas que entraron en el codiciado top 10 de Dr. Beach este año, acá te dejo el ranking completo. Porque quién sabe, tal vez quieras armarte una ruta de viaje para conocer más de una:

Coopers Beach – Southampton, Nueva York Wailea Beach – Maui, Hawái Poipu Beach – Kauai, Hawái Delnor-Wiggins Pass State Park – Naples, Florida Main Beach – East Hampton, Nueva York Beachwalker Park – Isla Kiawah, Carolina del Sur St. Andrews State Park – Ciudad de Panamá, Florida Kaunaoa Beach – Isla Grande, Hawái Lanikai Beach – Oahu, Hawái Coast Guard Beach – Cabo Cod, Massachusetts

