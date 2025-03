¿QUÉ DICE EL POEMA DE LA ESTATUA DE LA LIBERTAD?

La Estatua de la Libertad no solo es uno de los monumentos más famosos de Estados Unidos, también del mundo, pues representa la libertad y la democracia. Debido a su gran importancia, hay un poema que se redactó en honor a este coloso, que desde 1984 es considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. ¿Qué dicen sus letras? A continuación, te lo presentamos.

Antes te precisamos que la Estatua de la Libertad fue un regalo de Francia a EE.UU. en 1886 para conmemorar el centenario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y como un signo de amistad entre ambas naciones. Fue inaugurada el 28 de octubre de 1886 por el entonces presidente estadounidense Grover Cleveland. Se encuentra en la isla de la Libertad, al sur de la isla de Manhattan, junto a la desembocadura del río Hudson y cerca de la isla Ellis.

Desde su inauguración en 1886, la Estatua de la Libertad fue la primera visión que tenían los inmigrantes europeos al llegar a Estados Unidos tras su travesía por el océano Atlántico (Foto: Freepik)

EL POEMA DE LA ESTATUA DE LA LIBERTAD

El poema de la Estatua de la Libertad se llama “El Nuevo Coloso” (“The New Colossus”, en inglés). Se trata de un soneto de la poeta judeo-estadounidense Emma Lazarus, quien lo escribió en 1883 con la intención de recaudar fondos para la construcción de un pedestal para el monumento. En 1903, todos los versos fueron fundidos en una placa de bronce, que fue montada dentro de la parte inferior de su pedestal.

“El Nuevo Coloso” fue la primera obra que se leyó en la inauguración de la Exhibición del Fondo de Préstamos para el Arte en Auxilio del Fondo Bartholdi para el Pedestal de la Estatua de la Libertad, el 2 de noviembre de 1883, y aunque permaneció asociado al evento a través de su aparición en un catálogo publicado hasta agosto de 1885, consiguiendo los fondos requeridos, la idea cayo en el olvido, tanto así que no tuvo relevancia en la inauguración de la estatua en 1886. Pese a ello, la obra fue publicada en el New York World y en The New York Times.

En 1901, Georgina Schuyler buscó la forma de conmemorar la obra de su gran amiga Lazarus, algo que consiguió dos años después con la colocación de una placa de bronce con el poema en una pared interior del pedestal de la Estatua de la Libertad. El manuscrito original está en custodia de la Sociedad de la Historia Judeo-Estadounidense.

La altura de la Estatua de la Libertad es de 46 metros, y alcanza los 93 metros desde el suelo hasta la antorcha (Foto: Freepik)

¿QUÉ DICE EL POEMA DE LA ESTATUA DE LA LIBERTAD?

A continuación, el poema de la Estatua de la Libertad, primero en inglés y luego en español:

En inglés:

“The New Colossus”

Not like the brazen giant of Greek fame,

With conquering limbs astride from land to land;

Here at our sea-washed, sunset gates shall stand

A mighty woman with a torch, whose flame

Is the imprisoned lightning, and her name

Mother of Exiles. From her beacon-hand

Glows world-wide welcome; her mild eyes command

The air-bridged harbor that twin cities frame.

“Keep, ancient lands, your storied pomp!” cries she

With silent lips. “Give me your tired, your poor,

Your huddled masses yearning to breathe free,

The wretched refuse of your teeming shore.

Send these, the homeless, tempest-tost to me,

I lift my lamp beside the golden door!”

En español

“El Nuevo Coloso”

No como el mítico gigante griego de bronce,

De miembros conquistadores a horcajadas de tierra a tierra;

Aquí en nuestras puertas del ocaso bañadas por el mar se erguirá.

Una poderosa mujer con una antorcha, cuya llama

Es el relámpago aprisionado, y su nombre

Madre de los Exiliados. Desde el faro de su mano

Brilla la bienvenida para todo el mundo; sus templados ojos dominan

El puerto cruzado por los vientos que las ciudades gemelas enmarcan

“¡Guardaos, tierras antiguas, vuestra pompa legendaria!” grita ella

Con labios silenciosos. “Dadme a vuestros rendidos, a vuestros pobres,

Vuestras masas hacinadas anhelando respirar en libertad,

El desamparado desecho de vuestras rebosantes playas.

Enviadme a estos, los desamparados, sacudidos por las tempestades,

¡Yo elevo mi faro al costado de la puerta dorada!”